FinTechSpace率金融科技創新創業參訪交流團赴日

參與日本最大金融科技盛會FIN/SUM 助力台灣新創拓日商機

展海外市場的首選國家之一，金融科技創新園區 (園區) 特於3月27日至31日偕同台灣中小企銀、國泰金控2家金融機構及9家新創團隊合組參訪團，赴日參與日本官方最大金融科技盛會「FIN/SUM」，並於日本金融科技協會 (Fintech Association of Japan，FAJ) 主辦之「日本金融科技嘉年華」(Japan Fintech Festival，JFF) 論壇中擔任與談嘉賓，分享台灣金融科技發展現況；另與 FAJ、Finolab 合辦「跨國金融科技產創發表與媒合會(Startup Pitch：Showcasing International Fintechs)」，成果斐然，現場吸引超過50位日本當地及海外創投、新創、政府機構、加速器、協會等代表參與，助力台灣新創對接當地生態系，促進海外商務合作機會。

日本為亞洲金融重鎮之一，近年來積極推動發展Web3.0、開放數據、支付及永續金融，本次為園區疫後首發海外參訪團，旨在學習日本金融科技的政策推動方針與發展經驗，希冀透過汲取當地市場脈絡與特性，輔導園區進駐新創更完善地規劃國際拓展前期策略。行程包括如下：

大型展會考察交流

除參加由日本金融廳主辦之日本官方最大金融科技盛會「FIN/SUM」外，在 FAJ 主辦之「跨國金融科技論壇」中，金融科技創新園區副執行總監林麗真並受邀擔任「金融科技區域綜覽圓桌論壇 (Regional Outlook and Reflection)」與談嘉賓，與Finolab、InvestHK、Fintech Center Korea、Digital Pilipinas、 Alta 和Bank of Japan等機構代表交流，向國際市場分享台灣金融科技發展現況及鼓勵措施，期吸引更多優秀的海外金融科技解決方案來台發展、擴張園區國際合作網絡。

2023/03/28日本金融科技嘉年華-跨國金融科技產創發表媒合會與FINOLAB負責人柴田誠(中排右三)合照。圖／業者提供

發表與媒合

在此次行程園區與FAJ、Finolab合辦「跨國金融科技產創發表與媒合會」，台灣團隊包含凸版蓋特、台灣圖靈鏈、麻吉行得通、黑森科技及凱鈿行動科技等5家業者，與來自菲律賓、印尼、越南等共11家獲選新創發表最新的創新應用與服務。媒合會議吸引MonexVentures、FinolabFund、GlobalBrain、KDDIInnovationFund、DNXventures等多家日本重要創投關注並進行交流，於國際舞台上展現台灣金融科技創新實力，藉此促進海外商務拓展契機。

產業拜會交流

園區企業參訪行程中，安排了日本指標性產創媒合平台Morning Pitch的幕後推手「勤業日本創新投資事業 (Deloitte Tohmatsu Venture Support, DTVS)」及MUFG Innovation Partners；另外也與日本金融社群「FinCity. Tokyo」、首間通過監理沙盒的P2P保險科技業者「justInCase」、日本最大房地產管理應用平台「WealthPark」進行深度交流，從產業角度切入瞭解日本新創市場落地與推動數位轉型的寶貴經驗。

園區表示：「台灣的技術創新軟實力在國際上絕對具有競爭實力，此行希望協助台灣新創有更多的跨域研發、新創對接及產業交流等機會，也為台灣金融科技產業激發出更多創新的思維與視野。」

參訪成員台灣圖靈鏈創辦人暨執行長胡耀傑表示：「這次參訪不但獲得海外媒合機會，更得以對日本創新創業市場有深入的了解；透過在地產業實務經驗的分享與交流，可以從資金流向、海外在日社群等不同角度深入瞭解日本金融科技的市場趨勢與發展狀況，是相當有價值的取經之旅。」