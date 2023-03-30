撞到超跑別害怕 「好險」讓你不怕一夜致負

好貴的車禍喔！近年來超跑、千萬名車滿街跑，民眾開車出遊的同時，也讓自己陷入高額賠償的風險中。新聞常見的賓士撞毁保時捷、國道4車連環撞 赫見千萬超跑、千萬超跑歡度平安夜街頭失控直接撞爛等，一夜致負的車禍讓人恐懼。而面對撞毀千萬超跑面臨高額維修費怎麼辦？保強制險賠不賠？又要怎麼保險才能完整保障？

據保發中心統計，第三人責任險投保率汽車約8成，機車約6成，但超額責任險附加率汽車卻只有約5成，機車更僅有約1成。許多駕駛人僥倖不保第三人責任險或超額責任險的後果，就是一旦撞到街上跑的名車車禍就變「一夜致負」。

目前保險市場中，已有多種車險，有助民眾建構安全上路的保險防護網；國泰產險表示，一般來說，車險依賠償對象大致可分「保對方」和「保自己」兩類，一次打造車險方位保障其實並不困難。以「保對方」的險種為例，如政府所要求投保的強制險，主要保障對方的人身安全保險（對方體傷），但保額有限制，且不包含對方車損，若想增加保障額度，可搭配任意險投保，而「第三人責任險」和「超額責任險」，即是用以升級對車外第三人（對方體傷和財損）的保障。至於「保自己」的險種，如「駕駛人傷害險（自己體傷）」和「車體險（自己愛車的毀損）」，則可用來提高「自我」的保護力。消費者可依自身的需求，選擇不同商品，適度將風險轉嫁給保險公司，以減輕事故發生時被求償鉅額賠款的壓力。

以移轉撞到他人名車的風險來說，建議車主必須要同時加保「第三人責任－財損」與「超額責任險」，由於強制險並不包含車外的財損，所以當發生交通事故時，駕駛人有過失，造成車外第三人車輛、路人財物損失或衝撞到店面的財物損失時，就由「第三責任－財損」來賠償。以約70萬價值的被保險車輛試算（以下圖條件試算為例），保額每事故財損50萬的「第三人責任險－財損」，保費不到2000元。而如果要提高額度，移轉碰撞名車的風險，加購甲式超額責任險、每事故體傷／財損超額500萬來說，保費不到1千元。

而如何挑選適合的車險方案？建議不能只看保費多寡，申訴率高低也很重要。在發生事故的時候，常常會有狀況是否適用理賠，或是理賠範圍模糊的情況發生。申訴率越高，代表該公司理賠糾紛越多，建議民眾選擇保險公司時，可將「申訴率」列為考量依據之一。

第二個選擇車險方案的訣竅是「善用線上投保」，線上投保不但有強制險線上投保優惠，還可以更清楚的試算，一目瞭然保費結構，更可自訂適合自己的套餐，且有完善線上客服服務系統，讓民眾能更便利地投保。 行車狀況無法預測，沒有人想要遇到車禍或車損，但你不找麻煩，麻煩卻難以全然預防。唯有提前為自己多加打算，才能在突發狀況找上門的時候，不必蠟燭多頭燒，從容不迫地應對後續的處理。