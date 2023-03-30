孩子的醫療保障 國泰人壽推3方案

孩子的醫療保障國泰人壽推3方案，依不同預算設計，最低每月只要319元，涵蓋住院醫療、門診手術等。

還記得寶貝學會騎腳踏車，還有初次上學充滿好奇心的背影嗎？成為父母後，爸媽就像超人般一路過關斬將，從飲食、教育到親子時光，都是為了付出最完善的照顧，更不想錯過孩子成長的每一刻。今年兒童節送出寶貝期待已久的禮物之外，還可優先為孩子規劃保障。

有時候發現寶貝上學回來，身上出現跟朋友玩鬧留下的瘀青或擦傷，嚴重一點甚至造成骨折，治療費用累積下來相當可觀。而根據110年衛福部統計處分析，6～11歲兒童主要死亡原因，位居第一的原因就是事故傷害23.1％，揭示兒童意外與疾病不容小覷。

保險如同隱形的金鐘罩，在變化來臨前，需要借助它的力量作為後盾。

若想為孩子規劃適合的保障，國泰人壽建議以住院日額型及實支實付保險規劃為主。住院日額醫療險會依照日額乘上實際住院天數去計算理賠金，也能填補爸媽因照顧小孩而請假的收入損失。實支實付險的特色是「住院醫療雜費」也有理賠，能夠填補自費費用的支出，算是彈性比較大的保單。

國泰人壽了解爸媽的辛勞，專為幼兒依不同預算設計「經典防護版」、「安心升級版」或「安心全配版」三種方案，輕鬆為寶貝打造完整保障。有預算考量的爸媽建議先了解「經典防護版」，保障項目涵蓋住院醫療、門診手術與高達101項特定處置保障，以6歲男童為例，每月只要約319元，就有高達2,000元住院日額與每次住院雜費最高10萬元等給付項目。

若想加強實支實付的保障，「安心升級版」每月約繳1,156元，享有每次住院日額至少3,000元（依照保單年度將增加額度）與每次住院雜費最高20萬元等。

除此之外，「安心全配版」則著重將住院手術升級為終身保障，每月約繳1,778元且主約給付總額沒用完將退還保費，較「安心升級版」新增加護病房、燒燙傷病房、出院療養金與意外醫療等給付項目，為孩子做足醫療保障。