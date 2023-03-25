土銀倡議環境保育 守護濕地關愛永續

面對環境永續議題，土地銀行為促成國土保育，於3月25日與台灣濕地保護聯盟共同主辦「探訪城市土坔的芳香－洲仔濕地環境教育」活動，由土地銀行總行偕同當地分行行員實地走訪高雄左營蓮池潭旁的洲仔濕地，以實際行動響應財政部國有財產署推動國有非公用邊際土地環境保護認養工作。

洲仔濕地多年前原為人與自然共生的淡水埤塘，有水雉族群在此地棲息，然而長年都市發展，水雉翩舞身影隨著濕地開發利用而逐漸消失，為期許水雉重返這片土地，台灣濕地保護聯盟向市府爭取還原水田埤塘的原貌，並以生態工法打造濕地型生態公園，且於96年獲內政部營建署評選為國家級重要濕地，並於101年獲環保署認證為環境教育場域，成功發展永續經營模式。

此次活動以「自然界的香氛」作為認識濕地的切入視角，探訪洲仔濕地這座高雄都會中的耀眼綠意，從環境教育互動體驗、植生手作與實地自然踏查的過程中，發掘濕地之於當代社會的永續潛力，藉此激發土銀員工對於環境永續重要性的認同，凝聚力量為地球永續作出貢獻。 土銀為響應政府2050淨零碳排目標，積極發揮金融影響力，除將ESG因子納入投融資評估決策，簽署遵循赤道原則外，並連續兩年發行可持續發展債券，用於綠色投資及社會效益投資計畫且加速執行溫室氣體盤查，簽署支持並逐步導入TCFD架構，將氣候變遷風險納入風險管理政策，並榮獲行政院國家永續發展委員會第18屆「國家永續發展獎」，在追求永續發展的道路上，土銀將持續精進，與各界攜手共創永續價值。