華銀推OBU美元定存優利 限時加碼最高4.75%

華南銀行繼2月起陸續推出各期間美元優利定存專案獲得客戶熱烈迴響，再次限時加碼推出「OBU美元優利定存專案」，年利率最高可享4.75％，無論短天期或長天期的美元資金配置，皆可滿足OBU客戶所需。

華南銀行原先已針對國內客戶推出3個月、6個月、9個月及1年期美元優利定存專案，此次再對OBU客戶推出限時加碼「OBU美元優利定存專案」，比照先前推出美元優利定存專案，讓本行OBU客戶亦可享有更優惠美元定期存款利率，提供客戶更有彈性的選擇；OBU客戶只要是新匯入資金，存滿1萬美元，即可享3個月期年利4.05％、6個月期年利4.25％、9個月期年利4.50％及12個月期年利4.75％共四種美元優利定存方案，專案活動期間只到112年4月30日，請OBU客戶即刻把握機會參與專案。

近期金融市場受全球經濟情勢影響，各國股匯市波動較大，將資產配置於定期存款係屬較穩健的方式，惟仍須注意匯率走勢，避免日後轉換回新台幣或其他幣別所可能產生之匯率兌換風險，建議客戶於佈局美元資產同時，應多加留意全球經濟情勢及金融市場走勢。 華南銀行也將持續關注市場動態及金融市場之變化，適時推出各項優惠專案，以提供客戶於企業營運資金規劃或資產配置需求時，可有更為多樣性的金融商品供客戶選擇。