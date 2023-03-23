臺銀善用信保機制 積極協助企業成長

經濟部及中小企業信用保證基金於3月22日共同舉辦「2023中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人」頒獎典禮，臺灣銀行榮獲「信保金質獎(授信經理人)」、「送保案件催收績效優良獎」等大獎，已連續多年獲得表揚，顯示該行在響應國家政策，協助中小企業融資方面，所投入的人力與服務品質，獲得主管機關及業界的肯定。

臺銀是臺灣歷史最悠久的銀行，居金融業界領導地位，在董事長呂桔誠的帶領及全體同仁群策群力下，不斷強化核心業務競爭力，在追求經營績效成長下，更肩負執行政府政策之使命。111年度臺灣銀行除持續協助受新冠肺炎影響之客戶及國外台商度過經濟難關，穩定經濟發展外，續辦中小企業小額貸款優惠專案、小微企業優利簡易貸款專案，協助微、中小型企業取得融資，落實普惠金融。因此去年也分別榮獲海外信用保證基金頒發「總送保融資金額優等獎」、「COVID-19專案送保優等獎」、及「分行送保優等獎(南非分行)」等三大獎項，以及勞動部頒發的「微型創業鳳凰貸款」之感謝狀。

臺銀在企業金融業務上，持續推展民營企業授信業務並加強授信風險控管；並積極拓展海外授信業務；推展線上融資及應收帳款承購業務；積極推展危險及老舊建築物更新重建貸款業務；積極辦理中小企業創新發展專案貸款業務；配合政府推動六大核心戰略產業方案，積極承作相關貸款業務以協助產業取得發展所需資金；拓展新南向國家臺資及當地企業授信業務；持續落實因應新冠肺炎疫情所推出之各項紓困振興貸款方案。

為落實永續發展目標暨強化企業社會責任，臺灣銀行將國際永續倡議融入於營運活動，更於2022年5月同時簽署赤道原則及簽署支持氣候相關財務揭露(TCFD)，以強化永續經營韌性；另因應主管機關永續相關政策，實踐ESG之永續作為，該行將永續發展聚焦於「責任金融、環境永續、公司治理、員工照護、顧客權益及社會參與」六大主題，運用金融核心職能，深化永續經營之各項作為，積極發揮金融影響力，以提升競爭力。