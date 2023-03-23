UrBank超貸先生協助中小企業主規畫企業貸款方案

隨著疫情趨緩，中小企業逐漸復甦，但仍遭逢烏俄戰爭、國際通膨、升息壓力等因素面臨新一輪挑戰，有鑑於此中央和地方政府推出專門為中小企業設計的低利率貸款方案，雖然相關方案不斷推出，但多數中小企業主仍對於政策的申辦條件、資料準備、方案選擇而感到困惑，往往錯失申貸的良機。為避免企業主因各種因素錯失優質企業貸款方案，UrBank超貸先生專門替企業主解決任何貸款上的疑難雜症，幫助企業有資金活水可靈活運用。

UrBank超貸先生擁有超過10年的核貸服務經驗，致力於為企業主提供優質服務，協助擴大商業規模，至今每年協助企業主申貸累計金額平均3.5億元。為進一步提升客戶體驗，UrBank超貸先生於今年投入更多開發資源，提升企業主核貸效率，由「UrBank理財顧問」正式改名為「UrBank超貸先生」，期望在逆境中能幫助企業主維持正常營運。

由於企業財務結構影響整個國家的經濟，牽動市場上下游供應鏈，維繫數百萬員工的家計。因此當企業遇到財務困難，往往比民眾有著更沉重的壓力。對於企業而言，如何妥善處理資金周轉是成功與否的關鍵，「精準」和「效率」尤其重要。企業貸款無法像一般信用貸款能快速核貸，從企業成立時間、401報表等資訊，都是銀行評估審核的指標，企業主及財務部門需要逐家比較銀行方案，進行評估及申辦，但申辦過程中卻是耗時且難熬的未知數。

當企業主面臨財務困難，核貸結果不理想時，有時會迫使企業主走向民間救急，由於未仔細規畫檢視在利率加乘下，可能造成長期財務問題，最終導致企業倒閉。UrBank超貸先生深知企業主的難處，該團隊擁有專業企業貸款規畫師，熟知企業貸款的程序及條例，能針對產業條件替企業主規畫最適合的企業貸款方案，包括企業主理想的貸款額度、利率及每月月付金等。並提供企業主雙向出件服務，在同樣時間內可完成兩間銀行的貸款申辦，幫助企業主爭取比一般申請超過2倍的核貸機率與金額，陪伴企業主重建經濟實力，給予心靈及資金支持。

企業主成功的背後，不僅只是努力與機運，還有可以向前衝的本錢。想要穩健經營，開發是不能節省。企業主在資金有限情況下，無論是想要力拼營業額衝毛利、抓準商機作轉型、技術開發、進出口貿易、拓展商模、更新設備等都是心有餘力不足，令人惋惜，因此企業主需善用貸款取得資金將是成功的關鍵。

UrBank超貸先生擅長協助中小企業主取得資金，強化財務結構，提升企業競爭力以實現永續經營目標，目前提供免費的企業諮詢服務，協助中小企業取得實質幫助，擁有更加穩固的經營基礎。

（貸款具有風險，可能使本金虧損，企業主應依其自行判斷進行貸款）