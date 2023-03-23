期盼經濟軟著陸？施羅德：最棘手是「不著陸」

做好資產防護，建議選擇評價面具吸引力的投資等級公司債多元佈局

金融機構財務危機連環爆，美國聯準會（FED）與各國央行正在小心應對解決通膨與金融危機問題。施羅德歐美債信團隊分析指出，2023年全球經濟將可分為軟著陸、硬著陸，以及不著陸三大情境。若經濟能軟著陸，即是朝好的方向走，在此情境下，通膨雖然仍難迅速回到2%以下，但各國政府推行的財政措施，將可帶領企業與家庭走出能源危機，加上中國新冠肺炎疫情迅速解封，也有助於提振歐洲景氣，為債券提供可觀的上漲空間，投資人有機會獲取超額報酬。

然而，若全球經濟硬著陸，甚至不著陸，對投資人而言就顯得相對棘手。在此情境下，全球央行勢必得過度緊縮，才能抑制通膨，但也將同時傷害經濟。不過，隨著各國央行逐漸接近升息循環尾聲，目前相對較高的債券殖利率，仍為投資人提供下檔緩衝與防護空間。

舉例來說，包含已開發市場投資等級債券、以及全球非投資等級債券，如今都出現大幅折價的情形，但多數公司的財務體質穩健，足以抵抗當前環境，違約風險低。此時進場布局，除可鎖定較高收益率，未來價格回升亦有機會賺取資本利得。

公司債如同投資大街上的「利多」超市通常以面額 (100) 發行的債券如今大幅折價。資料來源：彭博；以截至 2023 年 3 月的彭博指數為準。

身兼施羅德歐洲債信團隊最高主管，亦為施羅德(環)環球收息債券經理人Julien Houdain來台停留三天，他跟台灣投資人分享，目前市場上包含投資及非投資等級債券，都處在百年難得一見的投資機會。Julien進一步分析，根據過往歷史經驗，企業債市未曾連續兩年出現負報酬，下跌隔年大多上漲，因此債市在2022年面臨50年來表現最糟的一年後，2023年有望迎來債市好年。他進一步提出今年債市三大投資關鍵，建議投資人利用通膨觸頂、升息放緩的絕佳時機點，選擇評價面具吸引力的投資等級公司債進行多元佈局，主動追求超額報酬。

Julien說，根據施羅德預估，美國通膨率可望於2023年底前降至3.6%，而隨著聯準會升息步調放緩，緊縮政策將進入尾聲，債市利空因素正逐漸消除。此外，投資等級債在2022年大幅修正後價值已浮現，目前已發現資金逐步回流債市，債市波動度正逐漸趨緩。且觀察企業獲利雖有下修，但槓桿比率維持穩定，除非獲利大幅衰退超過預期，否則槓桿比率急遽上升的風險較低。

雖然聯準會可望維持高利率水準一段時間，但根據歷史經驗，當政策利率維持在高位不變時，全球投資等級債與非投資等級債均呈現上漲趨勢，而觀察目前非投資等級債的違約率，仍在偏低水準，預估未來即便違約率可能提升，但幅度依舊有限，凸顯風險可控。