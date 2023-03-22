扶持中小企業有成 臺灣企銀獲信保基金5大獎居冠

臺灣企銀推動中小企業辦理信用保證融資業務獲經濟部肯定，於今（22）日「2023中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮」獲頒「促進政策推動獎」、「青創、新創暨微型事業相挺獎」、「批保金質獎」、「協處企業獎」及「送保案件催收績效優良獎」共計5大獎項，獲獎數量連年皆居金融機構之冠，顯見該行對中小企業融資具專業及領先地位。

截至112年2月底，臺灣企銀於信保基金送保件數高達147萬件，送保餘額逾新臺幣2,113.24億元，於全體金融機構送保餘額占比達17.03%，位居首位，充分體現該行善用信用保證機制，協助中小企業取得營運資金，落實中小企業專業銀行服務宗旨。

臺灣企銀總經理張志堅代表領獎亦表示，該行全力配合政府政策，發揮中小企業專業銀行角色，持續推動「投資臺灣三大方案」、「青年創業及啟動金貸款」、「六大核心戰略產業專案貸款」及「機器設備升級貸款」等融資專案，即時挹注中小企業營運發展資金活水，並擴大台商投資力道提振國內景氣，亦積極輔導中小及微型企業升級轉型，蓄積應變能量，培養企業永續經營能力，穩定國家經濟發展。

除提供中小企業融資協助外，臺灣企銀更大力推動數位轉型，以可愛逗趣的吉祥物「Hokii福企鵝」數位帳戶開啟熱潮，更積極精進功能介面及優惠權益，同時首創網路及轉帳安全偵測服務保護客戶資產，一系列的數位金融創新商品讓該行兩度榮獲國家品牌玉山獎肯定，是首家二連霸玉山獎的公股銀行。目前臺灣企銀推出微企享e貸線上申貸服務，讓中小企業可不受銀行營業時間限制提出貸款申請，兼顧公司營運經營及財務規劃，未來將持續與中小企業併肩前行，成為中小企業主的夢想推手。