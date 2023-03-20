選擇專業且權威交易商 避免掉入投資陷阱

持續將近1年的俄烏戰爭，全世界的能源危機還有令人痛苦的通貨膨脹，當世界各國都在努力對應這些影響時，作為全球最大的金融市場，外匯市場依然是風生水起。根據2022年國際清算銀行(Bank for International Settlements)統計，全球52個國家的1200多家銀行和交易商的資料，在2022年4月份全球外匯市場日均交易額突破7.5萬億美金，與2019年同期相比增幅達14%。交易商之間的日交易量為3.5萬億美金，占全球總成交量的46.7%，可見外匯市場依舊火熱。然而熱鬧非凡的外匯市場，暗藏著眾多的誘導欺詐、無法出金，甚至交易商跑路等黑平臺事件。

外匯黑平臺維權事件紛來 客服、維權機構求助無門

根據一份來自3.6萬個人投資者的調查問卷統計，外匯黃金投資領域的維權需求，占比達到了驚人的90%。似乎從投資者開始選擇平臺時，黑平臺的套路就無處不在。入金前，各種套路隱蔽性極高，在交易過程中，套路五花八門，不過黑平臺很可能逐漸卸下偽裝，投資者提高警惕或可發現問題，而出金環節，仍是阻礙重重，投資者一旦遭遇出金問題，就要及時保留證據準備維權。

網路上也有人分享，自己首次接觸到外匯投資市場是在2020年，兩年後將自己積攢下來近百萬收入，全部投入一家外匯交易平臺。只是這次投資並未等來順利出金，等來的是帳戶被平臺惡意封停。網友也分享發現無法出金以後，聯繫交易平臺的客服卻收到平臺在維護的回覆，當下覺得有問題，在嘗試出金，就發現帳戶被封。也多方嘗試在聯繫客服平台或是找一些維權機構，但得到的不是無法解決出金需求，就是告知要先繳納高昂的維權費。

選擇具專業維度權威交易商 避免掉入黑平臺的陷阱

發現自己選到黑平臺的網友在網路分享自己的故事後，立刻就有其他人留言建議去找外匯天眼平臺看能否解決。而受騙的網友也回覆提到，透過外匯天眼APP很快聯繫到了維權客服，在出示了預先保留的黑平臺證據後，外匯天眼也迅速處理，至於在黑平臺資金，也成功追回了。

外匯天眼是一家總部在新加坡的交易商監管查詢平臺，不僅以牌照、業務、風控、軟體、監管五個專業維度提供權威的交易商評分，更面向全球用戶提供免費的維權服務。在2022年外匯天眼幫助大量投資者追回黑平臺資金，平臺投訴量幾乎達到日均10起，追回金額高達2億美金。面對投資者的焦急，外匯天眼能夠及時回應，實打實地幫助投資者挽回損失，贏得了投資者的讚揚與支持。值得注意的是，外匯天眼的維權服務是完全免費的，同時外匯天眼也有提供交易商平臺的分數，大多黑平臺在外匯天眼的評分極低。

想要投資外匯市場的民眾，常建議繞開這些低分的交易商平臺。面對黑平臺種類繁雜的誘騙伎倆，即使經驗再老道的投資者，在選擇交易時要慎之又慎，避免掉入黑平臺的陷阱。



★警語： 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。