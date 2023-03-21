透過程式交易 讓投資贏在起跑點

國票證券於三月下旬舉辦全台免費說明會 解盲透視量化交易殿堂

國票證券訂於3月28日起假全台各地舉辦五場「策略交易說明會」，由財經主播詹璇依主持，雲林虎尾科技大學教授許江河主講，藉由量化交易分享獲利的關鍵密碼，再加上國票投顧分析師周宛瑩解析盤勢，配合策略應用，協助投資人成為投資贏家。

國票證券此次特別邀請許江河為投資人解密量化交易的奧妙與技巧；國票證券表示， 許江河多年精心鑽研量化交易，是許多主力大戶爭相請益之名師；近年更將實戰經驗以深入淺出的方式，教導投資人如何將交易策略，透過程式化應用在台股交易中，以科學化的方式解盲量化交易；告訢大家如何正確的應用，為什麼同樣使用量化交易，結果卻大不相同 ？ 此次說明會將一一為投資人解開投資的疑問，讓投資人贏在投資的起跑點。

國票證券在此次盛會，特別提供以下優勢，一、已使用策略交易的投資人，有更精進升級的機會。二、有想法却苦無方法的投資人，國票幫您完成計劃。三、有興趣但不知如何入門的，讓國票幫投資人打開策略大門。四、沒接觸過的投資朋友，更該給自已一個贏的機會。以上策略優勢，將期協助投資人贏在起跑點。

還在跟隨市場消息追高殺低嗎？聽看看專家教民眾如何規劃選股策略，以及如何將策略轉化可執行的程式，經過數據回測驗證，挑選出最適合的商品；再使用程式交易按照制定之策略處理進出場時機，讓紀律化投資克服人性的弱點，用量化交易建立自己的交易體系，把一切交給數據，不再隨著盤勢波動自己的心，以追求更穩定的獲利機會。

國票證券全省「策略交易說明會」，即日起開始接受線上報名，參加即提供獨家編製之「策略交易投資寶典」。詳情可至國票證券全省分公司或官網活動網頁查詢。