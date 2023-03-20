9成民生凍漲、衰退產業漲幅減半，電價調漲獲產學界肯定

為達成兼具全民用電、穩定物價與照顧民生的三大效果，本次電價調漲針對民生住宅、小型商家與產業用電實施差異化的電價管理措施。住宅用電每月用電達700度以上微調3%，僅影響7％用戶，等同9成用戶凍漲；小型商家調漲對象為每月用電達1500度以上者，佔整體約16％。

台電表示，本次調幅對CPI物價指數影響甚微，初估僅影響物價0.204%，同時也希望透過節電措施，進一步降低衝擊。

針對本次差異化的電價措施，中華經濟研究院院長葉俊顯指出：「這樣做不僅能落實使用者付費的原則，也兼顧對社會弱勢與衰退產業的照顧。」，本次調整方案中有9成的民生用電將不予調漲，對於復甦台灣疫後經濟動能、平抑物價將起到至關重要的作用。同時，推行級距調整方案，也有助於加強台電的供電穩定與營運狀況。

葉俊顯建議，未來可參考浮動油價機制，加快電價調整頻率，建構一套具有上、下限變動幅度的電價調整機制，如此更能適時反映成本變化，達到節省能源、穩定物價、照顧民生與建全台電等目標。

針對2022年下半年用電衰退達10％的產業，為減緩衝擊，電價調幅將採取減半措施，工商協進會對此表達肯定，並建議擴大適用對象。工商協進會也提到，政府可針對低碳製程改善給予租稅優惠與獎勵措施，強化廠商投入節電設備抵減的誘因，在提升能源韌性之餘，亦可減少電價上漲對產業帶來的衝擊。

中小企業總會理事長李育家則肯定政府對中小企業的考量與照顧，建議政府應提供減稅、補貼輔導等措施，協助產業度過復甦期。