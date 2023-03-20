顧及民生與產業，電價調漲獲各界認同

台電電價合理調漲，反映全球能源物料成本

受俄烏戰爭影響，能源原物料短缺，導致國際燃料價格飆漲。各國電力公司面臨鉅額虧損，紛紛調漲電價以平衡成本，英國電價漲幅73％，美國住宅、工業電價分別調漲19％、34％，日本住宅和工業也各漲3成與5成。

而我國能源9成仰賴進口原料，亦受國際情勢波及，導致台電增加逾3000億成本，年度虧損達2675億。為反映台電龐大燃料成本，經濟部電價費率審議會17日決議調漲電價，藉以減少台電虧損、協助穩健營運並強化供電。

本次電價調整考量經濟、社會與產業三大面向，採取擴大差異化的電價管理措施，預計調整方案可使台電全年收入增加600億元，減少國際燃料成本上漲造成的衝擊。台電總經理王耀庭說明，住宅平均電價從每度2.61元提升至2.65元，工業平均電價則從2.91提升至3.38元，整體調幅仍低於國際水平。

為顧及民生與產業，住宅用戶方面，每月用電700度以下將不予調漲，約有1231萬用戶不受影響，佔比達93%；商家用電方面，每月用電在1500度以下不予調漲，約有76萬戶不受影響，佔比達84%。

此外，考量產業特殊性，農漁及學校用電不調漲，另給予2022年下半年用電衰退的產業調幅減半，約有1.9萬用戶符合減半資格。

台灣經濟研究院院長張健一表示，「過去兩年台電虧了很多，那當然是為了穩定物價，所以適當的反映，過去的能源上漲造成台電的虧損，這個是必要的。」，肯定經濟部的級距調漲方案。