前金管會主委陳冲：TDR定位不明 侵害人權

因證券交易法第6條第1項規定「本法所稱有價證券，指政府債券、公司股票、公司債券及經主管機關核定之其他有價證券。」，造成臺灣存託憑證（TDR）於證券交易法上的定位為何？是否為證券交易法之有價證券？是否屬於財政部76年9月12日（76）臺財證（二）字第00900號公告核定之有價證券？近年來爭議不斷。

金管會雖然向來主張臺灣存託憑證屬財政部76年900號公告核定之其他具投資性質之有價證券。然對此，早有多位證券交易法學者專家多次以研討會、發表文章的方式，指出臺灣存託憑證為本國有價證券，並非外國有價證券，不在財政部76年900號公告「外國之其他具有投資性質之有價證券」範圍內，故臺灣存託憑證未經主管機關依證券交易法第6條第1項規定核定，並非證券交易法有價證券，並呼籲修正證券交易法。

社團法人中華人權協會及社團法人中華民國臺灣法曹協會於去年9月26日舉辦「2022年焦點人權研討會─有價證券的正名與人權保障」時，特別邀請前金管會主委陳冲擔任專題講座，講授「科普觀點看有價證券與人權」。

前金管會主委陳冲在會中指出，證券交易法第6條只列舉政府債券、公司股票、公司債券，其他只要經主管機關核定即可，但卻未就有價證券定義共通性，造成爭議因此而生，而財政部76年900號公告亦不清不楚，且當時法律背景跟現在不同，財政部76年900號公告在現在是否還可以適用，亦有疑義，又考量民刑分途分治，民事上認為是有價證券者，是否要負證券交易法刑事責任，應考量刑事責任的構成要件是否夠嚴謹？是否符合罪刑法定主義？最後，亦可參考刑法謙抑原則，法律對於違法行為採取刑罰制裁，應該是最後手段，如此方能有助於解決爭議，保障人權。