反詐部落族呼籲 金融詐騙猖獗 投資要謹慎

反詐部落族主持人陳靜雯指出，金融詐騙一直是一個全球性的問題，而揭露這些騙局是非常重要的。隨著科技的發展，詐騙者的手段變得越來越高明，讓人難以分辨真假。但是，只要我們保持警覺，學會辨別詐騙，就可以避免成為他們的下一個受害者。下列是陳靜雯與知名律師在協助多名受害者後整理出一些常見的金融詐騙類型，並提供一些防範詐騙的建議，希望能幫助大家提高警覺，避免成為受害者。

問：什麼是金融詐騙？

答：金融詐騙是指利用虛假陳述或詐騙手段來非法地獲得金錢或財產。金融詐騙可以以各種形式發生，例如假冒投資計畫或公司、詐騙信用卡或銀行賬戶信息、非法的股票或商品買賣、黑市交易等。這些詐騙行為往往會給投資者、顧客或銀行等金融市場參與者帶來嚴重的財務損失。由於金融詐騙具有欺詐性、匿名性、跨地區性等特點，因此很難追查和懲罰犯罪者，對金融市場的穩定性和公正性造成了重大威脅。

問：被騙後該怎麼辦？

答：如果您發現自己被騙了，以下是一些應該採取的步驟：

立即停止所有與詐騙相關的電子支付或轉帳活動，以防止更多的金錢流失。 收集任何可用的證據，例如電子郵件、文字信息、交易記錄等，以便報案和追查罪犯。 如果投資者的個人資訊（如信用卡號、社會安全號碼等）已被洩露，請監控自己的帳戶活動，及時發現和應對可能的入侵事件。 如果被騙的金額較大，請立刻向當地警方報案，並提供任何可用的信息，以幫助調查人員追查罪犯。 如果需要進一步的幫助和建議，請聯繫當地的詐騙報告中心，他們可以提供相關的指導和支援。

請注意，以上只是基本建議，並不一定適用於所有情況。具體措施取決於遭遇詐騙集團的的詳細情況和所在的地區法律法規。

問：怎樣有效的防止零基礎的投資者被詐騙？

答：鼓勵個人在投資任何特定公司或機會之前進行徹底研究。這包括在線查找有關公司或機會的信息，閱讀其他投資者的評論，以及諮詢投資專業人士或有經驗的投資者。

教育個人了解詐騙者使用的常見投資騙局和策略，例如無風險高回報承諾、未經請求的投資提議，以及在沒有足夠時間進行研究或尋求建議的情況下快速投資的壓力。建議個人永遠不要投資超過他們能夠承受的損失，並分散他們的投資，將他們的資金分散在不同的投資和資產類別中以降低風險。鼓勵個人對任何好得令人難以置信的投資機會持懷疑態度，並始終提出問題並尋求更多信息。考慮提供資源或投資教育課程，以幫助個人積累投資知識並更好地做出明智的投資決策。

問：常見的網路詐騙有哪些？

答：常見的網路詐騙很多如：

電子郵件欺詐：利用虛假電子郵件或網站，詐騙者試圖讓您透露個人或金融信息，或安裝包含惡意代碼的檔案。

假冒網站：詐騙者會製作與合法網站非常相似的假冒網站，並向您索取個人或金融信息。

社交工程：詐騙者會假裝自己是誰，並以各种方式引誘您透露個人或金融信息，例如透過社交媒體、網上聊天等。

勒索軟體：勒索軟體是一種惡意軟體，通常是透過電子郵件、社交媒體或假冒網站進行傳播。當您的電腦感染了勒索軟體，詐騙者會暫時鎖定您的電腦，直到您支付贖金為止。

網路購物詐騙：詐騙者通常會冒充知名消費品牌或網路商店，吸引您進行購物或投資，但實際上是一個詐騙團伙。

騙取個人資訊：透過假冒社交媒體、電子郵件等途徑，要求使用者輸入個人資訊（如帳號、密碼、信用卡號碼等），並冒充合法機構進行詐騙。

套路買賣：透過網路拍賣、團購等平台進行虛假交易，收取買家的款項卻不發貨或發送假貨。

壓力推銷：透過電話訪問或網路聊天室等方式，施壓使用者購買不必要或劣質商品或服務。

假冒官方網站：透過建立假冒的官方網站，騙取使用者的個人資料或網路金融交易。

投資詐騙：透過虛假的投資回報承諾引誘使用者投資，但其實是詐騙集團試圖騙取他們的錢。

注意保護個人資訊，確保在網路交易進行之前能夠透過權威來源進行驗證，並提高警覺性以避免成為詐騙的受害者。

問：如何辨別投資的平台是否合法合規？

答：辨別投資平台的合法性和合規性需要進行詳細的調查和研究，以下是一些常見的指標和方法可以協助投資者進行評估：

檢查平台是否有註冊和獲得相關監管機構的許可證，例如證券交易委員會或金融監管機構。 查詢平台的相關資訊，例如公司註冊地點、行業經驗、隱私政策、交易條款等，並確認是否真實有效。 搜尋平台的評價和評論，特別是在社交媒體和網絡論壇上的評論，這可以幫助你判斷投資平台的聲譽和信譽。 注意是否有高收益的承諾，以及不符合常識的操作和交易，這些可能是詐騙的標誌。 進行盡可能多的研究和了解，避免相信過於美好的承諾和情節，保持謹慎的態度。 需要注意的是，以上措施不能保證投資平台的合法性和合規性，尤其是對於網絡投資平台，存在不少風險。因此，建議在在投資之前諮詢專業的財務和法律意見，且謹慎評估所有風險和潛在問題

反詐部落族主持人陳靜雯表示，她本身也曾是金融詐騙的受害者，很慶幸在律師的協助下，追回被騙的資金，因曾經歷那段惶惶不安的日子，因此勇敢站出成立受害者救助聯盟，期藉現有資源協助遭受金融詐騙受害者，能夠多一條救援的道路，也呼籲金融詐騙的受害者們能走出陰影挺身而出，共同打擊金融詐騙集團，反詐部落族主持人陳靜雯Line ID:suda620。