開啟產險新紀元 明台產險永續新總部開幕

明台產險為提供員工幸福職場空間並符合未來ESG永續發展需求，今年起搬遷至「仁愛路二段第五代新總部」，明台母公司日本三井住友海上集團（MSIG）社長舩曵真一郎於3月15日親臨新總部表達重視，期望透過永續新總部的搬遷，深耕台灣市場、推動ESG永續轉型，與台灣民眾與社會共創分享價值，開啟新紀元。

明台產險母公司日本三井住友海上集團社長舩曵真一郎親臨新總部表達重視。圖／郭亞欣攝

舩曵真一郎表示，明台自1961年9月開業以來，伴隨著台灣經濟共同發展，並自2005年加入集團以來，一直獲得令人矚目的發展。三井住友海上集團致力於透過全球保險與金融服務，提供安心與安全的保障，支持社會的活力發展與地球的美好未來。基於這個使命，明台也不斷專注為台灣社會做出貢獻，並在公平待客與永續經營上獲得高度評價，未來也將以永續新總部作為核心，繼續提供台灣民眾與企業高質量的產品與服務。

明台產險董事長松延洋介表示，明台去年度獲得台灣永續獎永續報告金獎的肯定，是台灣產險業最好的成績，今年度則進一步提前取得溫室氣體盤查ISO認證，持續領先業界在永續轉型的推動。配合永續新總部的搬遷，明台將結合業務推展策略、與台灣社會共創分享價值，擴大推動綠色營運、綠色核保、綠色投資、綠色保險政策，同時積極因應氣候變遷，完成TCFD氣候相關財務揭露，實現凈零碳排的目標。

明台產險總經理陳嘉文說明，明台開業61年以來在全台各地廣設分公司並購置不動產，但由於辦公室逐年老舊，因此3年前開始進行資產活化，提升財務收益之餘、也同步汰換辦公室，並配合未來業務發展策略搬遷新址。新總部以「永續」為主題，具有高耐震規格的持續營運能力；鄰近三線捷運交通便利，全配備平面電動車位，讓員工低碳排通勤；並擁有空中花園、節能空調、雨水回收系統、太陽能板等環保綠色設施及新穎挑高大樓，兼具總統府與台北101雙景觀等特色與優勢，打造員工幸福辦公空間。

明台產險總部大樓頂樓的生態水池與水稻農場，採用太陽能發電，作為農電共生示範場域。圖／明台產險提供

陳嘉文進一步指出，明台加入MSIG集團後首次搬遷新總部，除了原有舒適的員工座位空間與全日規免治馬桶的貼心設計外，也參考母公司東京總部的最新設計，包含員工聯誼區、創意發想區、自動販賣機與飲料吧，同時也導人臉辨識安控、全棟涵蓋Wifi VPN、雲端綠電機房、全電子白板行動會議等新數位科技，並設置永續宣導區、消防安全教育區。頂樓的生態水池與水稻農場，則全採用太陽能發電，作為農電共生示範場域。除了優越的硬體環境外，明台也同步導入各項綠色營運管理制度，一方面實現企業責任、符合永續評鑑的金融監理要求，另一方面則因應全球供應鏈對於碳權的重視，成為ESG企業優先投保的產險業者。

陳嘉文表示，近五年明台產險不論簽單保費收入或稅後損益均呈現快速上揚的趨勢。去年度產險業受到防疫險衝擊，虧損達到1,905億，所幸明台風控得宜即早停售、加上經營團隊積極應變，最終仍能轉虧為盈，台灣會計基礎的稅後純益超過10億元以上、業界排名第2，防疫險以外業務的綜合率為90.7%亦為業界頂尖水準，不論稅後獲利或是核保利潤，都創下公司成立以來歷史新高。

今年受到國際再保能量緊縮、台灣防疫險重創產險業財務的雙重衝擊下，國內鉅額企業投保困難度大增。而明台產險財務強健，資本適足率RBC遠高於法令規定，也是唯一一家獲中華信評twAAA最高等級的產險公司，同時也具有集團再保資源與優於業界的承保容量。期許透過永續新總部搬遷的契機，提供更優的客戶服務、創造卓越的財務績效，同時為環境永續、社會永續、企業永續樹立新標竿，開啟產險新紀元。