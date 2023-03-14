FinTechSpace Demo Day展現金融科技最新應用

逾40家業者秀創新，近50家金融機構與創投聚焦金融科技新實力

國內首座一站式金融科技創新加速器「金融科技創新園區FinTechSpace」是由金管會指導、金融總會規劃設立並委託資策會執行維運，為協助金融科技業者、金融機構與創投業者發掘潛在合作機會，特於今年擴大舉辦「2023 FinTechSpace Demo Day」活動，第一階段於3月14日至15日邀請園區逾40家園區進駐新創辦理專場發表，同時安排政府基金投資與資本市場相關講座；第二階段一對一媒合將採用園區首次推出之「資金自動媒合平台系統」，期盼藉由便利的管道促進媒合效益。

為協助金融科技業者在拓展商機與發展階段滿足資金需求，園區於2月中旬針對國際團隊舉辦「Lunch Your Business」交流活動作為今年度新創發表的序曲，共有Liquid Markets、亞博福爾摩沙、Deep Translate、WealthPark、Calastone等5家來自韓國與香港的團隊參加，會後受到熱烈迴響，後續將每季定期辦理。本次「2023 FinTechSpace Demo Day」特別擴大辦理，邀請園區進駐之企業解決方案、借貸、智能理財、資訊整合與聚合平台、法遵科技、支付、保險科技與資安等8大領域業者共同參與，展現最新金融科技的創新應用服務與技術。

金管會創新中心胡則華執行秘書現場致詞。圖／業者提供

另，特別針對金融科技新創發展階段的資金需求，於兩天上午時段安排政府基金投資與資本市場新創講座，邀請國發基金代表分享「國發基金創業天使投資方案」、櫃買中心代表介紹「創櫃板輔導資源簡介」與證交所代表介紹「臺灣創新板上市條件」，期盼藉由本次活動促進商務合作、投資或透過政府基金投資資源與資本市場等多元管道為台灣金融科技注入新動能。

國內金融業投入金融科技發展之總金額於110年高達158億元，也與129家金融科技業者進行業務合作，因此發掘潛在商務合作與金融應用場景是金融業者相當重視的方向。本次近50家金融機構、創投與投資單位，超過120位代表現場參與，希冀後續透過一對一媒合商談聚焦合作項目，促進各項合作成功。

FinTechSpace是全台首座一站式金融科技創新加速器，提供實體場域、法規與資安健檢、監理門診、一對一導師諮詢、場域實證、產學人才培育、產創媒合與國際市場輔導等資源。目前FinTechSpace正進行第9梯次新創招募，特別針對綠色金融或ESG相關應用進行主題式招募，也歡迎人工智慧、法遵科技、身分認證、eKYC、eAML、供應鏈金融、智能理財、區塊鏈、支付、保險科技、金融資安與其他軟硬整合或解決方案應用於金融科技相關場景之新創公司加入，期待激發出更多元的產創合作，有關招募資訊敬請參考園區官網https://www.fintechspace.com.tw/。