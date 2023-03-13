樂意、中福爭議多 網友要求時力說明

樂意傳播（7584）因「失落的方舟」遊戲上市前一日無預警宣佈延後，被網友發現樂意傳播發佈重大訊息前後股票市場上有人事先拋售股票，因此大量網友向主管機關檢舉樂意傳播內線交易，櫃買中心也認為該公司股價有異常，本月8日也因違反重大訊息申報規定，處以違約金30萬元，近期更有網友發現今年四月可能因為財報無法如期發布而面臨下市的中福(1435)，與樂意傳播的大股東、獨董名單至少有四名是重疊，前時代力量副秘書長也在其中，讓網友質疑是否有政治力介入而輕罰的嫌疑?紛上時代力量及其委員的粉專要求向股民說明。

由於樂意傳播為台灣知名遊戲代理商，因此其代理的遊戲受到許多玩家期待，但卻在上市前一日卻無預警公告延後上市，有眼尖網友發現在樂意傳播宣布延後上市前有人事先拋售股票，導致樂意傳播股價幾乎砍半，質疑樂意傳播有內線交易，因而發起一人一信向主管機關檢舉!本月8日也因違反重大訊息申報規定僅處以違約金30萬元更讓許多網友不滿，此外網友也發現去年因為爭奪經營權導致財報無法如期發布，今年四月可能面臨下市的老牌紡織廠中福，其市場派的大股東陳建、徐佇美、董事翁弘林、獨董高榮志也是樂意傳播的大股東、獨董，近期爭議頻傳的公司背後都是同一批人，且兩家公司產業別不同，大股東、董監事卻高度重疊，讓宅神朱學恆也質疑這並非巧合，知名粉專「莫羽静與她的墨水故事」也表示該兩家公司爭議頻傳，經營團隊不能置身事外。