阿爾發金融科技攜手逢甲搶進金融創新

阿爾發金融科技於今（10）日正式宣佈與逢甲大學5G實驗室簽訂合作協議，攜手開發創新金融科技生態圈平台，結合產官學資源，進一步推動金融科技的發展；此次合作結合了阿爾發機器人理財的金融科技產業背景和逢甲大學5G實驗室的技術創新能力，雙方將共同推進更智慧、高效的金融科技平台。

透過此次合作，阿爾發機器人將能夠更深入校園，並且增加服務落地應用的場域，提升場景金融方面的服務能力。同時，逢甲大學5G實驗室也將透過此次合作獲得更多實際應用技術的機會，提升其技術創新能力和產學連結。

阿爾發金融科技董事長楊琇惠表示，與逢甲大學的產學合作將聚焦於利用5G技術實現更快速、更智慧的金融科技應用，包括結合消費支付與投資理財、跨領域科技導入技術等方面。阿爾發期待透過與逢甲展開合作，進一步提高對金融科技的理解和應用，提升機器人理財服務的競爭優勢，為廣大投資者提供更優質的服務。

楊琇惠也提到，逢甲大學所推出的無現金支付平台「逢甲PAY」具有很高的發展潛力，透過結合逢甲PAY以及阿爾發投顧即將推出的新功能—「消費暨零錢投資」，學生在學校消費時，就能夠同步累積投資金額，投資在全球分散的ETF投資組合；此創新應用場景讓學生在學時就可以提早開始累積長期財富，並學習投資與長期財富規劃的重要性。

阿爾發與逢甲大學的產學合作將為金融科技的發展注入新活水，希望能夠縮小金融科技方面產業與學界的落差，提升金融科技產業的應用層面與效益。