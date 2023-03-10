保全資產持續增值 梁卉庭讓富可以過三代

全球疫情與戰事連年對經濟與民生日常的影響，至今似乎暫時結一個段落，接踵而來的是要面臨通膨與升息的衝擊，連環挑戰讓許多企業家族資產原有配置的妥善性與安穩度，以及更多因應的現金流，勢必要重新調整，到底哪兒才是資產的『避風港市場』呢？

綜觀資產配置，長年專業投入於資產配置領域的香港商三鑫控股集團總裁，美國註冊財務策劃師RFP梁卉庭建議，以資產規模與需求目的為首要主軸架構，再依客製細項作分配，保全資產後，調整現金流與增值狀況。

維護成本

不管是最基本的現金放定存或是投資股匯債基金，投資房地產，買珠寶又或是再更高階的家族辦公室規模的規劃，所有任何型態的資產持有，要維持它良好的狀態都需要維護成本的支出，放定存的維護成本有時頗大，考量到通膨與匯率變化，放定存也付出了許多機會成本。而投資市場的多元工具不外乎就是管理費手續費交易費等支出，不考慮到賺賠下，去維護一個投資組合或計劃的持續存在與運作。而所要評估的關鍵，即執行此項計畫的收益與支出的結果為何，若是損益打平或處於負值，那麼就應當重新檢視這項計畫的實際效益與動機目的，及時調整重新規劃。家族辦公室的架構可簡可繁，以客戶與家族成員的目標達到作為制定方向，現金保單遺贈免爭無議，有現金流做運用，也有倍增資產做傳承，可以公平或依照主導者的意向做好安排，比遺囑或信託更有執行效力與效益。

放置所處

資產是一生甚或是世代所得著積累的產業，處置安放之地不能輕易被經濟起伏或市場變化所撼動而產生風險。以整體家業要達到保全並傳承與永續的角度概觀，時間軸是考量要件之一，如何得以永續。『唐頓莊園』電影中可以觀想他運作家族產業的方式，如何因應各種狀況，又如何才能守得住資產並帶來運作的加分效益，不論是社會聲望地位或是現實的現金流？現金保單，珠寶，藝術收藏，紅酒，房地產．．．

佳美的果子

另有一部華人電影講述到繼承者被測試人性光明面，過關才能夠承接一筆300億的資產，讓人深省的在劇情最後面，夫妻原要將資產全數捐出，而妻子有孕在身卻在簽字的當下，著想到下一代，於是夫妻開始計算下一代出生後的一切所需，欲從捐出額中扣留下來以作供應，然而～又想到若是有第二胎，第三胎．．．

假使有人告訴他們，資產規劃的目的就是要保全這一筆300億，並在規劃配置中所產出的穩定現金流，用作供應一切所需，而保全的300億資產更是會持續的增值。

工商時報溫馨提醒～理財就像基本功一樣，一定要先穩穩扎好馬步，千萬不要越級打怪，在財務規畫沒做好的情況貿然投資，很有可能導致血本無歸，投資人應獨立判斷，審慎投資，自負風險。