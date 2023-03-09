女王節後 中壽建議女性善用保險寵愛自己

聰明女人幸福心選擇，依人生各階段需求隨時補足保障缺口

台灣女性平均壽命高於男性約6.6年，隨著年紀愈大，會愈擔心後半輩子只剩自己一人，甚至造成家裡負擔，因此，女性願意把錢投入保險規劃的投保率高於男性約5%，然而，有關報告卻顯示個人健康等醫療保險投保率及保額仍有很大的成長空間，女性面對無法預期的突發意外或不幸遭逢重大疾病，應及早規劃壽險與醫療保險寵愛自己，定期審視保單是否能滿足人生各階段的需求，以利建構更完善的防護網，安心守護未來。

國際婦女節後，中壽建議無論是職場小資女、單身新貴女或是夾心媽媽，在忙碌工作與照顧家庭之餘，可善用「中國人壽保障型保險商品平台」上的商品進行規劃，讓人生更圓滿無憂。保障型保險商品具備三大特點：第一是「不同繳費年期與保額」，女性可依人生各階段的需求與經濟能力，主動檢視自身保單內容，在既有保障下補強，如職業婦女正值家庭責任最重的階段，就可投保定期壽險、重大疾病健康險，選擇不同的繳費年期與保額，讓保障輕鬆升級；第二是「24小時線上隨時保」，職業婦女經常家庭工作兩頭燒，縱使白天上班已精疲力盡，晚上仍得打理家中大小事，因此，投保步驟簡便，能趁me time空檔e指試算進行線上投保，隨時補足保障缺口甚為重要；第三是「可負擔的保費與完善的保障」，選擇適合自身能負擔的保費，以獲得完善保障的商品，也是現代女性投保的重要考量之一。女性可至「中國人壽保障型保險商品平台」精打細選合宜保費的保障型保險商品，獲得當前所需的壽險保障內容。

女性經常身兼家中經濟來源之一及主要照顧者，做為家人最強後盾，首要考量規劃定期壽險。中壽提供五年期、二十年期及至70歲屆滿期三種不同年期的「中國人壽e同守護五年定期壽險」及「中國人壽e同守護定期壽險」保險商品可供選擇，投保金額最低新臺幣(以下同)20萬元、最高可達450萬元，女性可依不同年齡與人生階段做調整，擁有完整的身故或完全失能保障。以35歲女性投保「中國人壽e同守護五年定期壽險」為例，保險金額200萬元，年繳保費僅需1,160元，平均一天約3.2元，經核保後即可安心享有保障，讓家人不會頓失所依。

此外，正值事業衝刺階段的職業婦女，工作及生活壓力大，易誘發癌症等重病的風險，可考慮加選重大疾病健康險。以40歲女性為例，投保二十年期「中國人壽e同幸福定期重大疾病健康保險（甲型）」最高保額70萬元，每年保費僅需4,977元，凡經醫生診斷罹患保單保障內容所含蓋之7項重大疾病之一，如：癌症(重度)、急性心肌梗塞(重度)及腦中風後障礙(重度)等者，即可理賠一次性之保險金給付，避免因罹病造成事業和收入中斷，對家庭經濟造成嚴重衝擊，亦可減少自費醫療的負擔，關鍵時刻為家人提供暖心支援，讓未來的妳謝謝現在的妳。