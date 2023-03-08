真人真事翻拍MV《不期而遇》 元展理財提供正確理財觀念

根據聯徵中心資料，截至2022年10月份，以同時擁有「房貸」與「信貸」貸款者而言，每人平均「房貸＋信貸」約600萬；「車貸」族平均背80餘萬；「信貸」族平均每人貸60餘萬；「學貸」族平均每人背33萬元，但實際上金額、貸款人數與貸款種類遠超過聯徵中心數據。

專業貸款顧問元展理財認為，在社群媒體與網路行銷影響下，民眾消費管道逐漸增多，加上目前貸款門檻降低，手機電腦相當普遍，貸款相對容易。但就學時鮮少接觸到相關理財知識，導致民眾在尚未理解自身財務狀況與建立理債觀念之前就貿然貸款，而陷入財務困境。

以房貸而言，貸款年齡有上升趨勢；在信貸方面，貸款大多為25歲~35歲年輕人。知名人力銀行表示，大學生畢業後受到物價上漲，薪資水平停滯與近兩年疫情影響下，年輕人對於金錢需求相對大增。但在工作與社會經驗皆不足狀況下，轉向民間不明貸款代辦業者或詐騙集團皆大有人在，反而讓負債如滾雪球一般，日常生活也陷入更大困境。

元展理財建議，面對債務纏身狀況，民眾須先整合手上債務，降低月還款，確保能維持一定生活品質後再作理財。元展秉持著三大核心理念「精準、省時、同理」，不同於坊間貸款業者單純借款為主，而將自己定位為專業理財顧問，服務方式是根據不同貸款者自身狀況再加上具說服力的AI數據做判斷，諮詢內容涵蓋市場狀況、還款管道、月付額、年限以及對借款者生活帶來的影響。從關心問題到提供解決方案皆以「同理心」出發，五年來透過AI大數據分析財務狀況與客製化還款方案，已協助超過15000人脫離財務重擔。

MV《不期而遇》生動呈現生活中的困境與無奈。圖／業者提供

元展在體會顧客人生故事後，將他們的心情轉折寫進歌曲，拍成貸款族能感同身受的MV《不期而遇》，以第三人稱角度敘述並支持的心情重新出發。MV講述青年賣命工作，卻仍被經濟壓力壓得喘不過氣，然而不期而遇的機會，讓自己重新翻身且重見人生曙光。歌詞道出主角面對低潮時的無力，「不向命運低頭，不想輸不管天高地厚…」但又掙扎著不願意放棄機會的韌性，真切唱出許多人的心聲。

透過元展給予正確財務規畫，MV《不期而遇》主角開創新的人生。圖／業者提供

元展理財期望能透過此影片來激勵人心，鼓勵債務人不要放棄未來，只要下定決心勇敢面對問題，減少新的債務，並依循專業顧問的指導而導正理財觀念，以最有利方式清償負債，就能擺脫負債人生，重新拿回自由面對美好人生。

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