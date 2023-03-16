董事或監察人執行業務違反法令 得予裁判解任

保護機構訴請裁判解任後，董監事縱於訴訟繫屬中辭任，該訴訟仍有權利保護必要，而得予以裁判解任並產生失格效力

甲君為A上市公司之董事，明知編製財務報表不得有虛偽之情事，惟為炒作A公司股價，竟與第三人共同為虛偽交易，不實虛增A公司營業額並使A公司為不利益交易，致A公司遭受重大損害，甲君雖於訴訟中辭任董事，惟為實現保障上市櫃公司、股東及證券交易市場之目的，本件仍具有客觀訴之利益，而有權利保護必要，甲君擔任A公司董事之職務應予解任，且確定後將產生三年內不得擔任任何上市、上櫃或興櫃公司董監事之法律效果。

案例說明：

法院認定投保法第10條之1第1項第2款（解任訴訟）、第7項（三年失格效）、第8項（辦理解任登記）所定之形成訴權雖因兼具實體法性質，而有法律不溯及既往原則之適用，惟自同法第40條之1規定（新修正條文適用於修正前已提起之解任訴訟）可知，立法者有意賦予投保法第10條之1規定有溯及既往之效力，且投保法第10條之1具有公益色彩，解釋該條款時，應一併斟酌其立法目的，俾符立法意旨。經衡上市櫃公司資本龐大，其經營狀況之良窳，攸關眾多投資人利益及產業社會總體經濟之發展，自有加強監督之必要，為實現保障上市櫃公司、股東及證券交易市場之目的，董事或監察人縱於訴訟繫屬中未繼續擔任該職務，而與上市櫃公司間已無委任關係存在，該訴訟仍具客觀訴之利益，而有權利保護必要，保護機構自得繼續訴訟。是本件甲君雖於解任訴訟中辭任董事，惟其確有使A公司從事虛偽交易並編製、公告不實財務報告及使A公司為不利益交易等情事，保護機構請求其擔任A公司董事之職務應予解任，即屬有據。

公司董監事應注意：

依投保法第10條之1第1項第2款規定，上市、上櫃或興櫃公司之董事或監察人，執行業務有重大損害公司之行為或違反法令或章程之重大事項，得予裁判解任，且訴訟中董事或監察人縱有辭任或未續任，亦不影響訴訟之權利保護必要，仍得續行訴訟而由法院判決解任並生三年失格效力，董事或監察人不可不慎！（參考智慧財產及商業法院111年度商訴字第12號民事判決）