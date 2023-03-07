台灣女力自主調查 僅一半女性感到自主

富達：三大理財密碼，強化女性自主

國際婦女節即將來到，而富達投信長期關注女性財務健康狀況，於去年底鎖定25至54歲1000名女性進行「台灣女力自主大調查」，發現在工作、生活與財富三大自主面向中，僅約一半台灣女性感到生活自主；四成表示在工作職涯上能自主選擇想做的事；近六成表示財務自主，能依照自己需求規畫；財務自主力相較生活自主和工作自主更高。富達投信進一步調查後，將台灣女性根據個別的人生價值觀區分成三大台灣女力樣貌，並分別提出理財密碼。

其中，人生勝「力」組善於規劃、執行力強，追求工作和生活的平衡及細水長流財富力；剛好躺平組偏好安穩，追求剛剛好的生活、工作、和財富；成就解鎖組則勇於嘗試且力求活出精采人生，比起領固定薪水更偏愛爭取獎金。然而，無論追求哪一種樣貌的人生，財務自主皆是重要的基礎。

2022台灣女力自主大調查。表／富達投信提供

理財密碼一：趨勢主題長投，加持勝利人生

富達投信董事暨法人業務部門主管郭秀鳳分析，人生勝「力」組在工作、生活與財務上具備長期規劃力與執行力，擁有不躁進、懂得長期持有、穩定成長的投資耐心，是最大的理財優勢，因此「趨勢主題投資」是推薦給人生勝「力」組的理財密碼。

趨勢主題投資主要著眼於全球未來二、三十年發展的重要議題，包括科技創新、健康醫療、人口趨勢、氣候變遷等大趨勢投資，因具有厚積薄發特性，較不受市場短期雜音干擾，長期持有將有機會獲取超額回報。另可根據退休、子女教育金、買屋、創業等需求，設定不同時程的投資部位與資金比例，採取單筆投資或定期不定額方式，加速累積投資部位。

理財密碼二：持續定期定額，收穫複利效益

郭秀鳳表示，對於凡事容易滿足的剛好躺平組來說，通常以不傷腦不費事的定存和儲蓄險等保守型金融工具來理財，但收益率難以抵抗通膨是一大隱憂，因此「定期定額投資」是推薦給剛好躺平組的理財密碼，用同樣定期存錢的概念，把標的從銀行定存轉換成存基金，結果可能大不同。

定期定額優勢在於不需花精力去判斷何時買進與賣出，且在市場波動時持續投資，反而有利於低點時擴大累積購買單位數，靜待基金單位淨值回升後帶來的獲利機會，創造先跌後漲的微笑曲線。此外，在挑選基金標的時，應先評估自己的風險屬性及期望報酬等，並考量市場前景與發展，或可直接挑選理柏、晨星等評等較高以及有獲獎的基金，簡單有效率。

理財密碼三：固定收益投資，創造被動收入現金流

郭秀鳳認為，喜歡多方嘗試、對人生充滿想像與挑戰勇氣的成就解鎖組，變動可能同時帶來機會和風險，財務上需要更穩定的被動現金流與妥善的保險規劃來支持，因此「固定收益投資」創造被動收入現金流，是推薦給成就解鎖組的理財密碼。

被動收入來源包括收租、投資、販售訂閱服務等，但最簡單的方式便是透過固定收益投資，例如著眼於長線且能夠在任何市場週期都能帶來穩定收益的共同基金，便能提供成就解鎖組在收入變動時最好的支援。

幸運不是偶然，而是努力堆積。趨勢主題投資、定期定額投資、固定收益投資就像是豐富人生的理財密碼。全球景氣雖然短期波動不斷，但長期仍持續向上，只要跨出第一步且堅持投資紀律，將能發揮時間累積的複利效益，讓各種樣貌的台灣女力活出內心想要的精采人生。