AI投資主題夯 聚焦設備技術類股

第一金投信：AI基礎建設、資料中心等佈建需求擁龐大商機

科技大廠全力搶攻AI對話機器人模型發展，同時相繼推出收費運用，2月底Meta也推出了LLaMA生成式AI運用語言模型。第一金投信表示，儘管科技股的獲利及財報展望尚未轉趨樂觀，但這波由聊天機器人開發大戰引發的科技股漲勢可望持續，AI概念股價可望持續高速發展，AI走出工廠、融入生活面運用，生成式AI應用遍地開花帶來企業新的變現模式，對於產業發展挹注長線動能，使今年AI主題成為投資市場大熱門。

第一金投信旗下擁有多檔AI概念主題基金，其第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲指出，近期所公佈科技企業財報與展望雖並未明顯轉趨樂觀，有部份好消息如預算控制、人事成本刪減帶來的正面助益，這使得企業財報比原先的偏空預期來得正向，此外，產業基本面有看到落底的跡象，但反轉向上的訊號則當未出現。

不過，類似聊天機器人ChatGPT的AI應用程式如雨後春筍快速推出，成為AI人工智慧及HPC高效能運算應用的強力支撐，李坤憲表示，元宇宙應用及生成式AI的運用崛起，後端還包AI基礎建設，如建構資料中心為主的雲端運算、物聯網邊緣運算等佈建需求的龐大商機，隨著ChatGPT這類AI應用遍地開花，高階運算晶片等運用，成為半導體市場強勁需求動能，強化AI運算、模擬等能力，才可能處理巨大資料、生產製造、媒體與影像內容、精準醫療等各領域重要工作。

科技大廠AI聊天機器人模型一覽表。表／第一金投信提供

隨著AI擴增的工作流程呈現爆炸式成長，從傳統的研發和數據科學工作，到工廠、辦公室機器人自動化設備等，都對加速運算能力的需求帶來強大需求，第一金全球AI機器人與自動化產業基金經理人張銀成說明，這一波機器人相關產業的反彈表現，以設備技術等領域的漲幅領先，包括運算技術、控制軟體，與加工設備等，自動化的應用產業則表現較為落後。

張銀成強調，從ChatGPT等相關相關軟體的推出，也更看到AI的運用走出工廠、融入生活面，過往在機器人自動化發展的過程中，原本即是軟體技術進步速度快於硬體技術，且硬體技術的實驗與投入測試成本亦相對較高，不過，AI機器人語言與影像處理模型快速發展，也有助於機器人智能化的發展，從軟體的進步帶動硬體的加速發展與成功率提升等。

第一金投信看好AI人工智慧與機器人自動化的高速發展，投資人在AI產業型基金的投資佈局上宜掌握軟、硬兼備投資佈局策略，儘管近期市場的區間震盪風險加大，不過AI產業長期趨勢與投資潛力明顯，不妨透過定期定額投資掌握趨勢成長機會財。投資策略上，第一金投信則建議，側重在中大型企業、掌握多元產業營運模式穩健的標的等，此外，在次產業佈局上仍相對看好增進AI發展效率性的標的，如雲端平台、資料庫與資料分析、運算設備、自動駕駛，及模擬技術等。