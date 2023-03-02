永豐金控 2022年獲獎數創歷史新高

永豐金控在2022年交出漂亮成績單，不僅獲利表現亮眼，獲獎數更連續兩年刷新紀錄，拿下國內外223座大獎，永豐金控獲得之獎項涵蓋ESG、公司治理、綠色金融、數位科技、財富管理、商品服務等多個面向，都獲得外界的肯定。

在ESG及公司治理方面，面對國際氣候變遷，永續發展為企業的責任與目標，永豐金控連續二年入選DJSI「道瓊永續世界指數」與「新興市場指數」、連三年入列「公司治理評鑑TOP 5%」，「MSCI ESG Ratings」調升至AA評級，多年榮獲「亞洲最佳企業雇主」、「AREA亞洲企業社會責任獎」等國際大獎。去年底一舉拿下重量級的「台灣傑出金融業務菁業獎」五大殊榮，其中「最佳人力發展獎」更贏得特優最高榮譽。

在普惠金融、綠色金融方面，永豐銀行的豐收款、公益捐款平台、外籍移工金融服務專案，榮獲多項以聯合國永續發展目標（SDGs）為標竿的永續行動獎。為響應金管會「綠色金融3.0」及「信託2.0」政策，永豐銀行強化金流安全，攜手業者推展綠色金融服務與商機，傲居業界翹楚。連續七年榮獲經濟部能源局光鐸獎「優良金融服務獎」，蟬聯Trust Award多元信託創新獎「最佳創新型態信託獎」金獎，菁業獎「最佳法人信託金融獎」優等。

在數位科技及商品服務方面，數位創新為企業成長之驅力，子公司永豐銀行與永豐金證券聯手推出「大戶x大戶投」理財生態圈，首開業界之先河，將銀行與證券帳戶整合為一。持續研發DACARD App、iBranch金豐便、ShareShares等多元服務，開創智慧金融新可能。銀行、證券、期貨與投顧共贏得19項「國家品牌玉山獎」，永豐銀行更連續二年入列《富比士》「2022全球最佳銀行」，以及《財資（The Asset）》、《亞洲銀行家（The Asian Banker）》、《數位銀行家（The Digital Banker）》、《亞洲銀行與財金（Asian Banking & Finance）》、《國際商業雜誌（International Business Magazine）》等國際大獎。

永豐金證券共拿下102座大獎，為所有子公司第一，連續獲得《財訊》「證券最佳財富管理獎」、《今周刊》「最佳財富管理券商獎特優」與《財資（The Asset）》雜誌「編輯團三星獎」等大獎。大戶投、豐存股、AI幫你顧、Line官方帳號等明星商品與服務，贏得國內外品牌與行銷獎。永豐投顧SinoPac+企業永續評鑑系統和豐投顧，分別獲得「國家品牌玉山獎」與《International Business Magazine》「全方位投顧產品獎」。永豐期貨的豐神榜、線上開戶平台、永豐夜夜秀等服務，獲得五項「國家品牌玉山獎」，亦連續獲得「數位金融獎」、「期貨鑽石獎」。

永豐金控表示，獎項數固然是體質成長的重要指標之一，卻不是永豐唯一的目標。展望2023年，將會持續聚焦於數位、跨境、整合與永續等四大經營策略，努力成為客戶心中的第一品牌，實現「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」的企業願景。