地緣政治風險加劇 正大建議到荷蘭重建投資架構

我國自2023年開始導入營利事業受控外國企業(CFC)制度，加上近年來OECD(經濟合作暨發展組織)也提出Pillar 1 及Pillar 2反避稅方案，讓原以BVI、香港等地做為控股公司的台商開始思考未來跨國投資布局新策略。Grant Thornton資深主管Christina Cheng日前來台分享荷蘭稅務管控架構時，建議台灣企業可以考慮荷蘭作為誇國控股公司設立地。

正大聯合會計師事務所日前舉辦「投資荷蘭的企業風險管理＆稅務管控架構」研討會，邀請到Grant Thornton荷蘭會計師Jacob Mook及 Christina Cheng來台分享荷蘭投資環境優勢。

Jacob Mook在研討會上提到，從加值型營業稅(VAT)來說，外國企業若透過類似Amazon平台將產品賣到荷蘭，需事先預繳21%的VAT，若在荷蘭成立公司，即能自行申報VAT，減少金流壓力。Christina Cheng進一步說明，荷蘭與全世界160個國家簽定租稅協定，也是台灣第一個簽訂租稅協定的歐洲國家，若台灣企業在荷蘭成立控股公司，可以避免雙重課稅風險，也可以有機會使用租稅協定讓稅務合理的最佳大化，同時，荷蘭在憲法上明文反歧視，不管企業規模大小都能跟荷蘭稅局事先簽訂預先協議，讓企業減少租稅風險。

Christina Cheng舉例，她曾幫一家營業額才10萬歐元的企業跟荷蘭稅局談到5年的預先訂價權。正大聯合會計師事務所所長羅裕傑補充，外銷到歐洲的台企，到荷蘭成立公司不僅可以申退營業稅，又因與世界160個國家有租稅協定，以稅負來看，有可能省下的稅金大到上億元，加上香港、BVI等國家易被認為無實質營運之受控外國企業，反觀荷蘭在國際形象是合規、透明的國家，一家荷蘭公司自然給客戶或金融機構良好的公司形象。

Christina Cheng接著表示，台灣在地緣政治風險下，赴荷蘭成立控股公司還能保全個人財產，她解釋，一旦台海發生戰爭，身在台灣的企業或個人財產可能一夕消失，但若是公司設在荷蘭，相關資產是可受到國際法的保護。

長期與荷蘭稅局合作的國際會計事務所組織Grant Thornton取得荷蘭稅局最高層級的顧問機構，能協助客戶檢視投資架構、稅務安排及出具稅務簽證，加速與荷蘭稅局各項溝通與協定，減少企業投資荷蘭的申辦時間成本和租稅成本。