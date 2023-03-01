WikiGlobal舉辦2023年第一屆外匯模擬交易世界盃

厚積薄發的WikiGlobal，向全球舉辦2023年第一屆外匯模擬交易世界盃，依託自身強大的行業影響力和號召力，吸引了來自全球70多個國家的參賽者報名。

作為金融行業的引導者，WikiGlobal經過多年穩健發展，業務拓展全球五大洲200多個國家和地區。截至發稿，大賽累計報名人數已經達到1.3萬人。此外，本屆大賽為參賽者提供豐厚的獎勵，獎金總額高達十萬美金，這也成為吸引眾多高手參賽的誘因。

據悉，為期兩個月的WikiGlobal外匯模擬交易世界盃，於2月1日開放報名，完整賽事將持續至4月中旬的頒獎典禮。參賽者在2月和3月均可註冊報名，其中，3月份為正式比賽階段。對外匯、期貨等交易感興趣的新手使用者，或者經驗老道的專業用戶，都可以下載外匯天眼APP或WikiBit APP報名參賽，免費體驗差價合約交易。

與高手過招 切身體會交易實力與策略

2022年以來，複雜的國際政治經濟局勢，進一步增加國際金融市場波動指數，提升了外匯市場交易熱度。WikiGlobal外匯模擬交易世界盃在此時可以說為全球參賽者提供獲取真槍實彈模擬交易經驗的機會，也創造了一個展示交易能力的舞臺，讓更多優秀交易員展現實力，共用更多優質的交易策略。

模擬交易世界盃期間，參賽者在全真的模擬環境中使用即時報價和資料進行交易。專業級的行情圖示及指標，使參賽者執行交易策略時事半功倍。此外，參賽者可以通過主頁即時查看交易員排名，學習高手的交易策略，提升自身交易技巧，同時爭奪世界盃排行榜上的一席之地。

競逐十萬美金大獎 贏取全球直播權

外匯交易的魅力，也許並不在於准入門檻的高低，而在於參與競爭感受到的樂趣，更可能捧回豐厚的回報。本屆模擬大賽排名前五的參賽者將共同瓜分十萬美金的高額獎勵，同時各自斬獲WikiGlobal三次全球直播權。值得注意的是，大賽冠軍將獨攬六萬美金現金獎勵，賽內賽外成為名副其實的吸金王者。除此之外，凡是進入百名榜的參賽者均可獲得主辦方提供的1000金幣，金幣能夠兌換外匯天眼會員和外匯天眼 VPS，並可在外匯天眼購買外匯EA策略、交易商研究報告等。

獎金分佈：

第1名 獎勵$60000美金

第2名 獎勵$30000美金

第3名 獎勵$5000美金

第4名 獎勵$2000美金

第5名 獎勵$1000美金

第6-100名 獎勵1000金幣

免費模擬交易平臺 給予極致的差價合約體驗

首屆模擬交易世界盃同步推出外匯模擬交易平臺WikiTrade這一全新品牌，簡潔直觀的頁面設計，流暢明朗的用戶體驗，帶來一種清新愉悅的交易感受。重要的是，WikiTrade行情準確、拒絕滑點，是模擬交易平臺市場上的備受用戶青睞的核心指標，避免了使用者交易的後顧之憂。

參賽者可下載外匯天眼APP或WikiBit APP報名參賽。圖／ WikiGlobal提供

新的交易策略直接拿到匯市執行，難免顧慮資本損失，模擬大賽能夠有效彌補這一空缺。參賽者註冊帳戶後，每個帳戶均擁有100萬美金的初始交易資金，不僅不必擔心真金白銀的風險，還能夠在競賽中不斷優化自己的交易策略。

第一屆外匯模擬交易大賽-外匯天眼世界盃參加連結如下：

★https://www.wikiworld2023.com

操作步驟：點擊右下角【模擬大賽】即可進入