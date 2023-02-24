遠雄人壽金險獎「好險 有你 」正式啟動

廣邀大學生創意詮釋好險 接續傳遞愛與良善

深受全台大學院校矚目的遠雄人壽【金險獎】校園影片徵件活動今日正式開跑，逢遠雄人壽30週年，今年以「好險有你 Empower Your Life」為徵件主題，邀請大學生用影像紀錄生活中每個微小時刻，這些時刻也許曾因有了「好險」，為生活帶來更多力量，或曾因某些事物人的出現，在最需要的時候及時給予支持，讓你心生「好險有你」的感受，本屆【金險獎】期待募集平凡但卻備感深刻的好險創意影片，即日起至112/6/20展開為期四個月的徵件，歡迎所有大學院校學生踴躍報名參加。

遠雄人壽連續五年舉辦金險獎，打造風險意識結合影像創作的跨界活動，用時下年輕人最熟悉的語言，推廣保險教育，推出至今深受各界好評，校園學子參與人數年年增加，吸引超過91所大學院校、156個系所，逾8,000名學生參與，創造出近千支令人驚豔的影音佳作，成為大學院校最具代表性的微影片賽事。

今年金險奬徵件主題「好險 有你 Empower Your Life」，除了延續「好險」核心主軸，鼓勵學子關注風險議題，透過影音呈現「需要 提前準備」的重要。今年更期待參賽者能進一步思考「好險」的影響力，在生命的關鍵處，因為有好險、因為有良善起點，成就Empower Your Life，為生活增添更多的美好。遠雄人壽表示本次主題給予參賽者很大的發揮空間，樂見年輕學子迸發豐沛創意，與團隊夥伴共同創作優秀作品。



每年遠雄人壽金險獎皆力邀產學界翹楚擔綱評審團，今年特別邀請金馬導演楊力州擔任評審團主席，評審成員包括柏林影展新銳營導演郭尚興、台灣影評人協會副理事長徐明瀚、台藝大電影學系副教授丁祈方、銘傳大學風險管理與保險學系副教授盧榮和、南臺科大資訊傳播系助理教授梁丹青，從主題、創意、技術三面向進行評比，期望藉由影音創作挖掘學子們的潛力，同時推廣風險教育，傳遞愛與良善，帶動社會正向力量。

評審團主席楊力州特別鼓勵參賽者：「故事及感動可以有一百種說法，請用最感動的那一種，拍出你對生命的熱情！」台灣影評人協會副理事長徐明瀚也表示：「創作者總是能預見未來，每個人都是自己的風險管控者，金險獎邀請大家說出自己的故事。」除此，今年也邀請全台大傳、企管、金融等科系具有社群影響力的大學生們擔任校園大使，為金險發聲，遠雄人壽期盼金險獎不僅是讓年輕族群展現自我的平台，還能喚起風險意識，預先建立風險規劃，降低意外帶來的衝擊，為社會注入正向力量。欲了解更多活動資訊，請關注金險獎活動網站https://online-ins.fglife.com.tw/WebInsure/shortfilm5/index.html。