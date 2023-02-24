高齡台灣來臨 「幸福定律」解難題！

自2023年起，民法將成年下修至18歲，讓48萬人擁有成年的權力，然而65歲以上人口達到410萬人，可進入職場的生力軍僅占退休人口的12%，錠嵂保經將透過各項配套，緩解台灣的超高齡社會現況，並在2月24日發動幸福專車巡迴，在全國各鄉鎮推廣幸福理念。

錠嵂保經總經理趙惠仙：「過去我們標榜拿掉憂慮，但是這三年的疫情讓我們每個人都感受到健康風險的控管越來越重要，你越控管得好幸福就離你越近。因此我們提出出一個新的理念：保險作為一個健康大平台的概念！有了這個健康大平台的實踐，真正的幸福就會在你身邊。」

錠嵂保經總經理趙惠仙、創辦人毛以孝、董事長李淑芬。圖／業者提供

世代難題！2025超高齡社會來襲

據內政部戶政司統計，截至2023年1月， 65歲以上人口達到410萬7,315人，國發會推估將在2年後(2025年)進入超高齡社會，即是老年占總人口超過20%。屆時，工作人口占總人口比例將從70%降到68%，約減少44萬4,729人，養兒恐無法防老，大家都自身難保，這不是一個世代能解決的問題，而是整個世代的難題，我們該如何準備？。

「嬰兒潮世代」信託保障退休幸福

年紀漸長的退休生活，逐漸會遇到因體況導致無法自理財產，或財產遭詐騙或挪用的風險。金管會推出「信託2.0」後，將涵蓋涵蓋食衣住行育樂全方位需求、在地安老與資產管理，信託就不見僅侷限於金融投資，專為富裕人士服務。趙惠仙：「超高齡社會裡的長者族群，其實很多面臨家族以及私人財務分配的議題，我們將保險金給付結合信託，用來照顧自己、醫療及長照服務，確保『專款專用』，為受益人增加更多保障，讓幸福不外流。」

百萬年收業務菁英齊聚一堂。圖／業者提供

「成年人」提前卡位，走進幸福企業

主計處公布2022年各行業薪資排名「金融及保險業」以每人每月總薪資10萬378元奪冠。2000年以後出生的新世代，雖已陸續進入職場，但面對低薪環境，若沒有專業技能加持，恐難有好薪情。趙惠仙：「2023年在很多經濟學家的眼裡是挑戰的一年，我呼籲許多即將要踏出校園的年輕朋友，薪情當然是個考慮因素，但是千萬要注意你的投入的企業是否有培育新人，培養專業的文化。錠嵂做到了！我們逐年投入千萬以上的經費，也有國家級獎項的18年來的獲頒獎項！甚至新人平均月收入高達7萬元以上！」。

幸福專車全國巡迴 推廣幸福定律

錠嵂保經對不同年齡層提出配套，結合旗下業務員全力推動，趙惠仙：「保險就像『拉拉族』拉人來賣保險，拉人來買保險，我們希望翻轉這個刻板印象，拿掉憂慮，帶進幸福健康大平台。」錠嵂2月24日啟動幸福專車，展開為期九天的全國巡迴，繼續推廣「安養信託、健康返崗、幸福企業」，展現解決世代難題的決心。