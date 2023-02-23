華南銀去年運用風險抵減工具 避風險獲利再創新高

張雲鵬：秉持科技賦能、數位創新、善用資本、開創新猷

華南銀行於23日召開「112年度全行經理人業務研討會議」，董事長張雲鵬、副董事長林知延、總經理黃俊智及所有高階主管、海內外營業單位經理人共計2百餘人參與盛會。

董事長張雲鵬開場致詞時，首先肯定全體經理人的努力，表示新冠肺炎疫情蔓延三年之久，又受到烏俄戰爭、全球通膨、國內外升息等衝擊，為了提升資本適足率，從去年下半年開始，在全體同仁的努力下，積極調整風險性資產結構或善用風險抵減工具，除RWA下降，放款總額反而逆勢成長，繳出一張亮麗的成績單，也讓華南銀行獲利再創新高。

張雲鵬還表示華南銀行自去年開始制定數位轉型藍圖，並結合市場與同業發展的趨勢，把握宏觀政策及監管要求，建立數位轉型策略。展望112年，國際情勢多變，銀行的經營方針也要跟著外部的變化來調整，希望全體同仁齊心齊力努力，開創佳績。

副董事長林知延表示，銀行要提供客戶金融服務並滿足客戶需求，分行的定位就像是客戶的家庭醫生，面對面與客戶洽談並瞭解客戶的需求，包含授信、外匯、信託等，協助解決客戶各種金融相關問題。期勉總行與分行主管能充分溝通與密切互動，總行配合分行的需求提供資源與協助，國內外各單位共同發揮團隊力量及合作精神，進而超越目標。

會議當天特別邀請麥肯錫公司全球董事合夥人譚宏先生演講，針對在提升資本使用效率政策下，營業單位如何有效經營客戶，提升其貢獻度，作深入的解析，在場的經理人聽完收獲滿滿。

總經理黃俊智特別說明112年的營運主軸訂為「科技賦能、數位創新、善用資本、開創新猷」，提出透過八大核心策略「精進存放款業務利基，提升資本使用效率」、「提供顧客全方位資產配置諮詢服務」、「多元資產配置投資策略，提高資本運用效率」、「與顧客生活緊密結合，提升顧客服務感受」、「驅動本行金融科技與數位金融發展」、「掌握綠色金融商機，推動普惠金融，永續經營發展」、「強化資訊安全、洗錢防制、法令遵循與內部控制」及「培育延攬專業人才以提升本行競爭力；資產活化，增進資產運用效能」，達到獲利及永續經營雙重目標。