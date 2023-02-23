「台灣行動支付」APP 熱門優惠懶人包

現在每天都要用手機做好多事，傳訊、轉帳、繳錢、買東西，行動支付也是天天必用，近期熱門優惠懶人包來了！優惠越多花錢越省，靠自己get小確幸！

【美食美衣（享20%以上回饋）】路易莎、坪林商圈、宜蘭東門夜市、艋舺夜市、新北三重文化路小吃街、新北五股市場、新北五股新北產業園區、新竹北埔老街、南投埔里第三市場、桃園八德興仁花園夜市、桃園興國市場、桃園觀光夜市、台南孔廟五條港商圈、屏東勝利商圈、南農電舖新鮮果物、好生凍生鮮、G2000、思薇爾、城市綠洲。

【購物（享10%以上回饋）】美廉社（現折）、太和工房、漢神百貨、統一時代百貨台北店、生活工場。

【繳費（每筆皆可參加抽獎）】3月31日前，掃碼繳費可累積抽獎機會，抽LG雙能洗洗衣機、MacBook Pro、伊萊克斯除濕機、膠囊咖啡機、Air Pods Pro、家樂福提貨券，繳費筆數越多機會越多。

【交通出遊】中油（週六日一加油享5%優惠）、台灣聯通停車場、樹德半山夢工廠、遠雄海洋公園、藝二山（高雄駁二暨壽山動物園市集活動）。

2023年「台灣行動支付」APP優惠情報：

轉帳交易，不論金額筆數皆享有全年0手續費優惠，轉帳給親友即時又便利。 信用卡感應交易（限Android 6.0以上具NFC感應功能裝置），不論金額筆數皆享有全年2%回饋（每卡每月回饋上限100元）。 金融卡掃碼購物交易，享全年回饋20%紅利點數（支援銀行：臺銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、兆豐、臺企銀，每銀行每身分證歸戶每月回饋上限1,000點）

各活動詳情請見「台灣Pay」官網www.taiwanpay.com.tw/content/info/nnews.aspx