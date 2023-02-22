公勝保經建議保戶選擇定期壽險 提高保障資金靈活運用

根據壽險公會統計，2021年國人壽險死亡給付人數為 237,144 人，給付金額為新臺幣 135,859,174 千元，相當於國人平均死亡給付僅57.3萬元，在風險事故來臨時絕對不足來照顧身後的家人生計問題。因此公勝保經表示，不論小資族、雙薪族或三明治族在有限預算下，想要拉高個人保障，建議可從「5年期定期險」方向作規畫，以較少保費打造更高額度保障。

一般定期壽險是「一年一期」，而多年期通常是10年、20年期，對於資金運用彈性影響較大。目前市場上已出現更短、5年期定期壽險商品，繳費5年期滿後，民眾可依照當時家庭責任再評估是否繼續再投保，資金運用彈性較大。公勝GOGO保平台負責人楊振和指出，每個階段家庭考量因素不同，如孩子成長到一個階段時，保險金額可減少；買房背房貸後，保險金額應視房貸金額增加，此時選擇5年期定期壽險，每5年審視自身需求來彈性調整所需保險金額，則壓力相對也較小。

公勝保經推出網路投保平台「GOGO保」，除了擁有定期壽險、旅平險、寵物險，還有醫療險可在手機上一指快速投保。楊振和表示，此次推出5年期保誠人壽e無憂定期壽險，期望提供民眾能依照每個不同人生階段，規畫最適合自己需求階段性保障。透過網路投保，保障可快速生效、CP值也高，保費依照年齡有不同差異，如投保100萬保額、5年期定期壽險，30歲男性年繳保約費為1100元；35歲男性年繳約1700元；40歲男性年繳約2600元。

因應近年來預定利率一路走低，終身型保單保費成本提高，對於預算有限者而言，若覺得終身壽險保費太高產生大壓力，不妨考慮5年期定期壽險，讓家庭財務更有彈性隨著家庭責任變化來彈性調整增加保額。透過定期壽險補足人身保障，相同預算卻換取到更高保障額度，不啻是個更聰明的理財選擇。