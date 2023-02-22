第一金投信：台股類股輪動期 配置三大方向

2023年開始美元走弱國際資金回流新興市場，外資回補台股，資金行情火力全開推升期間台股最大漲幅逾一成，電子大型權值股獨力強勢撐盤，第一金投信指出，2月份以來，美元指數未再偏空走弱、進入區間整理格局，由此判斷外資加碼推升台股效應可能暫時趨緩，加上市場對台股上半年獲利預估保守，第一金投信認為，景氣對策信號在藍燈階段的股價表現偏向震盪格局，台股一旦進入整理期，類股輪動機率高，提供中長線布局好時機，建議選股不選市，增持股宜鎖定政策加持股、低基期與跌深股，及科技新趨勢股等三大題材方向。

第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中表示，去年底市場預期美國升息將結束，使得美元偏向弱勢，不過，近期美國就業、經濟數據，與通膨等皆呈現優於預期情形，市場對於美國經濟步入衰退或降息的預期減弱，也扭轉美元偏空格局，這是判斷外資後續在新興市場，或台股加碼動作減緩的主因，加上近期隨美國科技股那斯達克與費半指數的漲勢都有漲升動能減弱情形，台灣整體企業獲利下修循環尚未扭轉之際，可能壓抑後續大盤反彈空間。

張正中建議，整體台股配置上，若逢指數出現較大幅度拉回、震盪期間，整體配置調整的三大方向包括：一是政策加持股，主要考量下半年之後，明年舉行的總統大選進入白熱化階段，執政黨有機會釋出政策利多，帶動股市表現，看好類股如綠能、基礎建設等類股；二是低基期與跌深股，包括整體表現落後的傳產股，半導體股跌深個股等；三是具備長線科技趨勢與話題性標的，如伺服器、低軌衛星，與電動車等相關概念標的等。

短期國際行情震盪加大，台股進入資金行情休息加上漲多拉回的修正期，張正中認為，像是去年的全面悲觀、空頭的氣氛研判不至於再度出現，市場最悲觀的階段已經過去，台股可能出現各產業輪動表現，傳產類股中，受惠基建與內需推動，包括鐵鋼、水泥、塑化、紡織、成衣等產業可望呈現輪漲，研判指數走勢以盤代跌，中小型股在前一波的表現落後，亦可望接棒演出。張正中建議，現階段台股若見拉回震盪整理，宜站在買方，採取下檔分批承接，佈局下波多頭行情。

從台股歷年表現與外資進出的數據觀察，張正中指出，台股未曾連兩年出現下跌情形，Cmoney統計2000年以來，台股每逢大跌後的次年，股價就會出現大幅度反彈，且次反彈時間都在兩個年度以上，外資的進出動向也顯示，外資年度賣超除了2020年至2022年出現連三年賣超外，2000年以來的年度賣超，都沒有超過一年以上，張正中說明，1、2月份國際資金推波助瀾帶來台股反彈行情，但台股主升段將會在企業獲利修正壓力落底、科技業去化庫存調整回復常軌，景氣對策信號脫離藍燈區後，才是真正由基本面推升的多頭行情。