通過TIPS驗證之企業創新高 展現企業善用智財管理

經濟部工業局自96年起，委由資策會科技法律研究所創意智財中心推動與執行「台灣智慧財產管理制度」（Taiwan Intellectual Property Management System，TIPS），持續協助企業依據其智財管理需求、營運方向，階段性完善智財管理機制。去（111）年度通過TIPS驗證之企業達79家，創下歷年新高，今年2月21日於臺大醫院國際會議中心舉辦「112年度TIPS頒證暨公司治理智財管理專題講座」，由連錦漳局長頒證予通過驗證之企業，表揚企業發揮智財防禦力、鞏固產業核心競爭力。

工業局於108年底與金管會證期局合作將智財管理納入「公司治理評鑑」指標項目，促成多元產業對於智財的重視，持續提高投入並落實智財管理之動機，推動迄今已滿3週年，從109年推動智財法遵認知、110年推動建立符合企業營運的智財管理計畫、再到111年協助企業完備系統化智財管理，達到上百家企業申請TIPS驗證，於通過TIPS驗證企業中，超過7成為上市櫃企業，連續8屆公司治理評鑑前5%的企業有近5成持續落實TIPS管理制度運作，顯見穩固的智財管理機制是保護企業競爭力與展現公司治理績效的基礎。

因應產業持續精進智財管理、邁向永續發展之需求，特別規劃公司治理智財管理專題講座，邀請金管會證期局、經濟部標檢局及智慧局以智財管理在企業永續經營扮演的角色為主軸，分別進行專題演講，證期局黃厚銘主任秘書從公司治理推動發展現況與趨勢，提醒企業藉由智財管理可如何連結持續扣合企業永續營運發展，以凸顯永續經營能量優勢。標檢局賴俊杰副局長從不同面向解析管理標準之特性，使企業能明確判別智財管理標準要求之定位與功能，並依循PDCA管理循環提升企業智財管理永續經營效能。智慧局廖承威副局長透過實務案例分享公司治理常見之智財風險，並強調建立系統化管理才能有效進行智財風險識別、評估與應對，另也提醒因應智財屬地主義特性，雖然目前沒有智財管理國際標準，但國內已有相當多元且豐富的系統化智財管理資源可支援企業永續經營需求。

工業局表示，未來仍與跨部會攜手合作，持續推動上市櫃企業之智財治理，並將依企業需求從兩方面精進智財管理，一是將智財管理納入ESG的經營環境，運用智財助益企業的永續發展；二是導入創新管理模式，精進與優化智財管理效能。期能帶領企業善用智財管理、邁向永續發展之路。