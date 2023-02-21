「UEZ Markets」進駐亞太 以台灣為首翻轉市場

在後疫情時代，全球經濟逐漸復甦，無論是社會新鮮人、小資族、退休族，不分世代投資理財成為熱門話題!尤其，在疫情影響下，許多產業都致力於數位轉型，跟逐漸使用AI智能科技取代人工。而「UEZ Markets」是一家以人工智能科技为核心的金融投资企業，堅持讓投資變得更容易理念，使每個投資者都能在創新且可靠的環境中，進行投資理財管理。

獨創研發出人工智能科技「NEURON」擁有3D核心技術，以A.I圖表模式搜索系統（AIPSS）和A.I趨勢預測(AITF)，運用高速的數據處理、執行訂單能力和可以在幾秒鐘內決策的功能，能夠總結過往的數據、加上精密的計算，推算出最精準的市場動向。

「UEZ Markets優易匯新春晚會」台灣區領導團隊和重要投資夥伴大合照。圖／業者提供

2022年9月UEZ亞太業務發展總部正式開幕， 2023 年1月9日「UEZ Markets」在馬來西亞召開「Beyond Investing」(超越投資)」 年度大會，現場將近约500人來自世界各地，而後，也在瑞士正式成立歐洲總部，接著在2023年2月20日在台灣舉辦第一場「UEZ Markets優易匯新春晚會」，由亞太區營運業務顧問-Tim MA 馬睿明、UEZ台灣區戰略長- Wilson MENG一同領軍，讓台灣投資者一起見證人工智能「NEURON」以及公司發展和服務，目標讓平台迅速發展成為全亞洲第一。

「UEZ Markets」亞太區營運業務顧問-Tim MA也表示，未來會將服務從B2B換成B2C，將服務推向零售市場，預計在今年達到百萬用戶量。投資理財新科技運用A.I技術結合金融科技的「UEZ Markets」，能在金融投資理財市場下新的里程碑!



更多相關訊息請到「UEZ Markets」官網：www.uezmarkets.com

(警語： 投資人應獨立判斷，審慎投資，自負風險。)