瞄準退休安養商機 公勝財顧、遠東商銀、阿爾發投顧推「安養信託」平台服務

根據台灣失智症協會失智症流行病學調查資料顯示，65歲以上長者約每13人則有1位失智，80歲以上長者約每5人有1位失智。因應超高齡化社會來臨，該如何打理退休後的安心老後生活，讓所存退休金用在自己身上，老有所養是每個人必須面對的重要課題。公勝財富管理顧問(公勝財顧)瞄準退休安養商機，日前與遠東商銀、阿爾發投顧簽署合作意向書，三方聯手出擊，提供民眾更有保障的安養信託平台服務。

不論人生藍圖如何規畫，退休後安養是每位民眾都須面臨的問題，辛苦存了一筆退休金，或攢下讓全家人遮風擋雨的房子，順利的話可頤養天年，但萬一未來生病臥床甚至失智，這筆錢能有效用在自己身上，或是透過有效配置讓財富能穩健增值，指定想要照顧的人身上呢？

公勝保經總經理蔡聖威建議，保戶可透過安養信託平台可指定信託監察人，當委託人發生意外，如中風、失智時而無自主意識時，受託銀行還可以按照信託監察人的指示，將資金撥入指定帳戶中，讓資金能100％運用在當事人身上。

因應安養信託需求每日俱增，不僅銀行業者，連財富管理業者也蓄勢待發，保經業龍頭公勝保經（6028）旗下公勝財顧與阿爾發投顧搶先進軍「安養信託」市場，強打結合機器人理財服務。蔡聖威表示，藉由攜手遠東商銀、阿爾發投顧三方合作的安養信託平台，民眾可依照個人風險屬性，長期穩健累積資產，並委由專業受託銀行保管，確保資產指定用途，防止資金被詐騙風險，還能按步就班準備退休計畫。

父母親年邁後，發生分財產糾紛被當皮球踢來踢去的窘境，在社會新聞中屢見不鮮，阿爾發投顧董事長陳志彥指出，藉由安養信託平台結合專業機器人理財服務，可逐年累積退休金。更重要的是，委託人可指定用途，運用在自己或配偶、身障子女身上，避免爭產爭議，甚至解決老後無人照顧窘境。蔡聖威強調，透過信託規畫可依自己意願分配資產，還能掌握金錢正確使用方式，萬一不幸失智或失能時，有受託銀行可代管資產，並指定支付給醫療照護單位，同時避免其他債務人求償，達到保全資產的最佳效果。