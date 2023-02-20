遠雄人壽30週年以Empower Your Life為品牌主張

蔡健雅唱主題歌，展現愛由我傳開溫暖力量，引發熱烈迴響

今年遠雄人壽成立30週年，本著「Empower Your Life為生命增添好生活」的企業品牌主張，在多變的金融環境下，將無數的挑戰轉化為前進的機會，一步步堅實營運韌性，連年維持良好獲利能力，壯大壽險業務發展量能，堅守公平待客服務理念，並從自身做起，展現「愛由我傳開」的良善精神，積極發揮永續影響力，透過「一步步 美好了全部」形象廣告與主題歌曲，期激勵更多人啟動傳愛行動，用愛美好整個世界，影片自1月上線以來，引起各方熱烈迴響，總曝光數已突破620萬次。

遠雄人壽品牌主題歌曲「別讓愛停擺 Love Will Empower Your Life」訴說平凡的愛，只要不停擺，都能成為源源不絕的偉大能量，就如同遠雄人壽業務同仁遍布各地，提供客戶適切的保險規劃，當保戶面臨風險時，保險助人的功能立即彰顯。每位遠雄人都擁有良善美好的特質，30年來從自身做起，帶頭啟動善意，如首創推出國內第一張理賠無給付上限「終身醫療健康保險」；推動「守護億隻鴞」生態復育行動，倡議保育動物與友善耕作，減少對生物多樣性的負面衝擊；自有大樓興建皆以綠建築為準則，目前已有三棟大樓獲得綠建築標章，遠雄人壽將以更多具體行動帶動更多人一起實踐，用心陪伴社會大眾共創美好生活。

遠雄人壽30週年，展現愛由我傳開企業文化，品牌主題歌曲由金曲歌手蔡健雅作曲演唱。圖／遠雄人壽提供

遠雄人壽持續扮演安定社會的力量，致力回饋社會，希望透過這首充滿愛的歌曲，促使每一個人都能成為善意的起點，伸出雙手，邁開腳步，美好整個世界。5年來持續舉辦家庭照顧者藝術工作坊，幫助家庭照顧者獲得身心靈的喘息，串起生命中不同的溫暖故事，更透過公益舞台劇，讓大眾近距離深刻感受愛的力量；另外，連年捐贈各縣市政府微型保險扶助弱勢，建立每一個族群的基本保障，為社會注入如太陽般的暖流。

「我們都有愛 別讓它停擺」，手心向下是幸福的，不要小看那小小的善意，只要願意踏出這一步，就能激起更多善的循環，讓周遭的人事物更美好，這也是遠雄人壽實踐企業永續承諾的最佳寫照。