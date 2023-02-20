數位投資帳戶「OU好富投」 投資優利一次搞定

新光金控子公司新光銀行與元富證券攜手推出全新數位投資帳戶「OU好富投」，提供一次開立雙帳戶的快速線上申請流程，可同時申請證券集保帳戶與銀行交割帳戶並進行相關帳戶之綁定作業，減去客戶重複申請填寫資料的時間，大幅提升開戶的便利性。歡慶上線，新光銀行和元富證券合作祭出限時優惠活動，6月30日前凡透過OU好富投成功開戶及交易，可享價值$2,586元贈品及無上限的揪友推薦獎金。

2022年卓越雜誌評比，新光銀行榮獲最佳數位金融服務獎，元富證券則獲得最佳智能理財獎，所合作之「OU好富投」以「美好生活，智富投資」的價值主張，整合金融投資與理財資訊，陪您一起聰明投資累積財富，打造美好生活樣貌。OMNI-U由Omni及You二個單字組合而成，致力打造OU金融生態圈，致力以使用者為中心，「貼近生活、為客著想」涵蓋您生活所需的各種面向，提供線上到線下、實體到數位的全方位金融服務體驗。

成為OU好富投的客戶，還可透過不同帳戶優勢，一次搞定投資、儲蓄與消費，除體驗整合開戶流程外，在成功開戶後，可立即下載元富行動達人APP，免綁定交割戶程序，即可下單台美股、存股。在儲蓄方面，OU數位存款帳戶祭出優於他行2.275%的高利活儲，在消費方面，可結合OU點點卡，享網購與外送通路最高9.5％回饋，各項活動詳情可洽「OU好富投」活動網站。

此外，針對台、美股族或存股族等不同需求，都有相對應的金融服務與優惠。推薦存股族，可於開戶後，下載ｉ理財APP並使用小資存股，即享優於市場的手續費優惠；推薦台股交易的上班族，可於開戶後，下載行動達人APP，使用智能雲端條件單，輕鬆完成自動下單交易；推薦美股交易，可使用即時報價系統。 OU數位帳戶推出OUR生活內容報，以具設計感的圖文形式，分享消費理財概念，「OU好富投」更以節目的形式經營YouTube，如「翻轉學堂」與「產業這見識」，會不定期邀請投顧、投資名人分享產業趨勢或個人投資戰略等，OU好富投為新光金控跨子公司合作的生態系一環，將為客戶提供更完整的金融服務及體驗。