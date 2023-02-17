新光銀行網路日幣換匯 助客戶減擔行善

新光金控子公司新光銀行為了減輕赴日旅遊民眾的負擔，特別推出「旅日減擔又行善」日幣換匯活動，提供兩種優惠模式讓客戶選擇，客戶可選擇抽新臺幣5,000元獎金，再由新光銀行加碼捐贈0.1％換匯金額用於採購安得烈食物箱給脆弱兒少家庭或選擇享有換匯金額0.3％回饋金；另外在指定時段（3月20日至3月31日止)日幣換匯可再享減0.09分的優惠，與客戶共同響應公益。

隨著疫情趨緩國境解封，加上日幣匯率屢創新低，許多國人出國旅遊都將日本列為首選，但卻發現旅遊團費跟機票都比疫情前調漲不少，根據旅行業品質保障協會公布2023年第一季各線旅行團參考價，較疫情前以日本漲3－4成最多，該次活動透過網路銀行及行動銀行換匯優惠幫大家省荷包，並與安得烈慈善協會合作支持脆弱兒少家庭。

新光銀行響應政府食物銀行政策，讓需要幫助的人們獲得更及時、更貼近需求的協助，合作對象安得烈慈善協會長期推動食物銀行計畫，針對3－15歲受助兒少成長發育需求，提供客制化、常溫保存的「膳糧食物箱」，每月援助全台超過5,500位脆弱家庭兒少免於飢餓健康成長，希望透過本次合作，陪伴更多弱勢兒童成長。

「貼近生活 為客著想」一直是新光銀行推行數位金融的價值主張，此次舉辦換匯優惠並結合公益，就是希望客戶在休閒旅遊時，又能促進善的循環，讓客戶換匯減擔、又能行善簡單，更活動詳情可至新光銀行活動網址： https://pse.is/4r9cbb查詢。