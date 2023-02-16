中租控股陳鳳龍從一而終

一個四處奔波的業務員，如何在職場上不斷獲得拔擢，最終成為在業界備受肯定的企業家？中租控股董事長陳鳳龍從基層做起，認真踏實的做好每一項工作，並不斷思考帶領中租控股創新成長。正因有著堅定不移的信念、靈活開放的思維以及處在與他人不同高度的視野，讓他能夠一步一腳印的邁向成功，更開拓屬於中租獨一無二的商業之路。

中租陳鳳龍經歷：專注務實，從基層做起

1955年出生的陳鳳龍學歷出色，畢業於成大交管系後，先進入中國信託租賃保證部門擔任業務員，1995年在公司的全額補助下，更至麻省理工學院史隆管理學院進修，取得碩士學位。「專注才能用心」，是董事長陳鳳龍認為在學習或就業上都通用的守則，他秉持著這樣的信念，即便不善交際應酬，仍然透過持續拜訪客戶，磨練口才，探詢可能的業務機會。

中租陳鳳龍董事長。業者/提供

陳鳳龍認真務實的態度，讓他從基層一路晉升到主管、總經理，以及董事長的職位，業務員的親身經歷，讓他在帶領員工時，更能以自身經驗讓眾人信服；由於對公司的栽培心懷感激，陳鳳龍在經營公司時，亦非常注重員工福利及人才培訓。

中租陳鳳龍經營思維：做別人不想做的、不會做的

除了汲取自己過往的職涯經歷，董事長陳鳳龍對經營中租也有一套自己的管理思維，大致為以下二大方針：開創小眾市場，滿足客製化需求

一、9中租控股透過開創多元化利基市場，站穩融資租賃業的龍頭逾40年，談到開發利基市場的經營策略，中租董事長陳鳳龍提出2大重點：「第一，做別人不想做的；第二，做別人不會做的。」小至機車、二手車，大至船舶、飛機的融資業務，陳鳳龍強調客戶導向，根據不同產業客戶的需求，開發新產品或新服務，也建立專業團隊評估風險，不排除任何能「從最小做到最大」的可能性。

二、實行差異化策略，著重整體效益

董事長陳鳳龍表示，面對銀行等同業競爭，中租控股能夠脫穎而出，正是因為實行「差異化策略」。陳鳳龍不在主流市場和他們競爭，反而投入各式各樣的小眾市場，做出區別。例如中租擴及車輛、飛機、輪船等市場，注重產業細節，以在每一個領域都做到最好。「把差異化做到極致」，再尋找更多利基產品，累積範疇經濟，以創造出整體效益，才造就中租控股現在的規模。



中租控股發源於1977年成立的中國租賃公司，如今已經成長為台灣融資租賃業的優秀典範，甚至發展為國際化的市場，並邁向永續經營的企業。正因為董事長陳鳳龍的經營思維，才能帶領中租控股日益成長茁壯。

中租陳鳳龍事業忙碌，靠這2招紓壓

中租陳鳳龍透過泡茶紓壓，茶藝精湛 。業者/提供

隨著逐漸壯大的公司，企業家的每個決策，不只影響公司整體營運，更可能連帶影響數千名員工的生計，在這樣繁忙、高壓的工作環境下，如何讓自己的生活與事業達到平衡，適時的紓解壓力，董事長陳鳳龍表示，自己每天不忘維持日常的休閒活動：運動及茶藝。除了透過運動釋放壓力之外，鑽研自己熱愛的茶藝更助他放鬆心情，且還能在泡茶時與子女培養感情、深入溝通，讓工作忙碌的他，也能保持對生活的熱忱。

中租陳鳳龍：接受挑戰，堅定信念的企業家典範

看似輕鬆運籌帷幄的企業家，往往在背後付出了許多我們看不見的努力。正如中租董事長陳鳳龍，一路從基層做起，秉持專注務實的精神，經歷了各種困難與挑戰，才有今日的一番成就。陳鳳龍獨特的經營思維，帶領中租控股不斷思考、接受挑戰，不但是公司上上下下敬服、景仰的董事長，更是所有創業家的楷模。

