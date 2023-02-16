華南銀創建數位工場 強化敏捷力翻轉商業模式

華南銀行為厚植「創新、數據、敏捷」核心科技力，公股首家創建置「數位工場」機制，將最佳實踐與方法導入商業模式及業務流程，透過Agile Management(敏捷管理)賦能，運用「合署辦公」、「實際使用者訪談」、「迭代開發」三大特色，打造數位產品加速器。華南銀行總經理黃俊智指出，敏捷力是啟動華南銀行數位轉型、創造高品質客戶體驗的核心。

正如管理大師彼得．杜拉克曾說：「當今企業間的競爭，不是產品之間的競爭，而是商業模式之間的競爭。」成立超過百年華南銀行，去年不但啟動了「數位工場」，並於今年2月正式成立金融科技部，擘劃出創新商業模式的完整藍圖。

黃俊智說明，敏捷管理應該由點、線到整個構面，並提升顧客體驗，進而建構數位文化，達到商業再造。華南銀行透過「合署辦公」，讓跨單位不同職能、不同層級的同仁、橫向溝通協作的敏捷辦公模式，以團隊合作的思維，不斷進行「實際使用者訪談」及大數據分析，運用「迭代開發」運作不斷優化，以敏捷思維打造便捷的UI/UX使用介面，無痛導引民眾開啟「華南銀行＋」行動銀行APP及「華南Rich家」APP，滿足民眾對於基金理財、信用卡紅利、機器人客服及行動支付等多項便捷服務，致力創造最高品質的服務體驗，廣獲客戶好評。

端到端數位化梳理客戶旅程

華南銀行「數位工場」在個人金融領域的成功經驗，未來目標將著眼在「企金流程」。對於華南銀行來說，企業金融是商業模式中很重要的一環，在客戶旅程梳理與再造時，敏捷團隊應用「EdgE」策略，即「端到端數位化」的工作方法，從客戶及使用者視角出發，提供精準的數據洞察，挑選出與客戶滿意高度相關的35項客戶旅程深入探勘，再根據數位化潛力的大小，進行30到40個核心流程的優先順序排序結果，推動「端到端的旅程再造」，提供客制化理財服務，力求在16到20周內產生商業價值，以提供客戶更好的數位服務，透過敏捷力賦能數位轉型進而深化ESG淨零轉型，持續翻轉商業模式。

華南銀行致力於數位金融多年也累積了一定的成果，連續四屆榮獲素有金融界奧斯卡之稱的「台灣傑出金融業務菁業獎」之「最佳數位金融獎」肯定的銀行，更是台灣眾銀行的唯一，領航金融科技標竿。黃俊智期望在2025年前落實全員數位轉型的願景，華南銀行不將只是公股領頭羊，也能與數位領先之民營同業並駕齊驅。