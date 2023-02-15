台中銀行夜間線上換匯 再推多種幣別

隨著疫情日趨緩和，市場旅遊熱度逐漸升高，國人兌換外幣之需求也逐漸增加；台中銀行積極推動數位金融業務，除已開辦美金夜間換匯交易外，日前再推出日幣、人民幣、歐元及澳幣夜間換匯服務，讓客戶即使白天忙碌抽不出時間到銀行，但是在銀行營業日的晚上11點前，可以透過網路銀行及行動銀行APP線上換匯，也就是說，不用去銀行營業廳也能ｅ指輕鬆做外幣交易。

台中銀行為鼓勵客戶多多利用夜間買賣指定外幣，自即日起至4月14日止推出「換匯抽抽樂2.0－多元夜總匯 換匯抽好禮」好康活動，只要於營業日下午4點10分到晚上11點之間，透過台中銀行網路銀行或行動銀行APP成功完成指定外幣與新臺幣結購／結售交易，除享有匯率優惠之外，每筆交易還可獲得1次抽獎機會，抽獎次數無上限一直累積；這項活動提供前500名客戶享有早鳥禮（CITY CAFE虛擬提貨卡），再抽出王品集團即享券1,000元、遠東百貨即享券2,000元及Dyson Supersonic HD08吹風機等獎項；另外，客戶可登入台中銀行網路銀行／行動銀行APP善用「外幣到價通知設定」功能，可設定多組外幣指定匯率，幫助客戶省時又省力，輕鬆換到理想的匯價。 相關詳情可至https://www.tcbbank.com.tw/event/ebank/richexchange查詢。

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