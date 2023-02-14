富達「青世代幸福大調查」七成有理財習慣

富達投信「青世代幸福大調查」，平均落在6.5分(滿分10分)，略超過及格邊緣，分別是從職場生活、投資理財、環境社會等三面向。其中投資理財幸福度平均為5.3分，而將近七成受訪的青世代表示願意積極透過投資理財增加收入，同時，有七成以上台灣青世代表示有投資理財習慣，且有投資理財習慣者幸福感高於無投資理財習慣者。

富達投信認為，超過七成台灣青世代已開始養成投資理財習慣是很好的現象。儘管青世代目前每個月可投資的金額可能不高，但時間就是本錢，越早開始越有機會擁抱長線投資的複利效應，讓小錢滾出一桶金，投資現在以成就幸福未來。

若進一步探討青世代投資理財遇到的困難前五大，超過五成擔心發生虧損或有虧損經驗，四成以上認為自己投資理財專業知識不足，近四成沒有時間瞭解市場投資商品，超過三成不知哪些投資理財資訊是值得信任的及三成不知該選擇什麼標的進行投資。

調查青世代投資理財遇到最大困難。表／富達投信提供

針對青世代投資理財的困擾，富達投信認為，持續學習投資理財知識並透過經驗累積是投資理財的基礎。關於投資標的，可選擇有信譽且歷史悠久的專業投信機構所發行的基金，由一群專業的投資專家代為選股和管理，避免個人知識和能力有限的痛點。此外，面對詭譎多變的金融市場，富達建議青世代以定期定額的方式進行投資，不用擔心錯失適當的進場時間點，且避免追高殺低，同時能較有效對抗市場波動。透過持續且有紀律地投資，長線能靠時間發揮複利效應，創造累積財富的基礎，增加青世代的幸福感受。