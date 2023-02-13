為讓玩家順利進入 Web3 遊戲世界　JPEX給予玩家可信任的加密貨幣

JPEX 將在未來幾天公佈這款建基於區塊鏈遊戲的詳細資訊以及更多的封測遊戲視頻。 為了幫助玩家順利進入 Web3 遊戲世界，JPEX 希望給予玩家們一個值得信任的加密貨幣。這就是我們將推出名為 JPP 元宇宙遊戲代幣的原因。

JPP將與JPEX的平台幣JPC掛鈎。 JPC 可以在JPEX平台上交易，JPP只能通過 JPC Staking質押JPC獲得，有助於驗證和驗證權益證明 (PoS) 網絡上的交易，來獲得獎勵或賺取利息。

以 JPC 為契機，引入遊戲代幣 (JPP) ，將在基於區塊鏈的遊戲中取得突破。 JPEX 榮幸將為去中心化金融、Web3 和元宇宙革命出一分力。

JPEX Visa Card。JPEX/提供

JPEX和Simplex去年初就開始籌備的實體扣帳卡“JPEX Visa Card”終於如期在歐洲率先推出

JPEX始終以加強其在區塊鏈生態系統中的發展為目標。務求令區塊鏈技術更親近用戶的生活，JPEX和Simplex去年初就開始籌備，Nuvei的Simplex實體扣帳卡“JPEX Visa Card”日前也如期在歐洲率先推出。

在幣圈用戶面臨最大問題就是如何將加密貨幣轉化為現金使用。為用戶解決日常消費必需頻繁出金的問題，2022年初，JPEX與領先的法幣到加密支付網關Nuvei的Simplex達成合作關係 ，並建立了加密入口解決方案，用戶可以使用扣帳卡和信用卡購買加密貨幣。 此外，為了使日常消費與加密貨幣的交易更加流暢，隨著成功整合以及Nuvei推出的JPEX和Simplex開放卡預購，JPEX歐洲用戶及英國地區用戶終於可以優先體驗使用JPEX加密貨幣VISA實體扣賬卡。

目前首發歐洲經濟區和德國、西班牙、法國、挪威、奧地利、荷蘭、波蘭、立陶宛、比利時、保加利亞、意大利、克羅地亞、馬耳他、斯洛文尼亞、瑞典、羅馬尼亞、捷克共和國、斯洛伐克、匈牙利、愛爾蘭、芬蘭、塞浦路斯、丹麥、愛沙尼亞、希臘、拉脫維亞、盧森堡、葡萄牙、冰島、列支敦士登、英國。 JPEX 和發卡機構 Simplex 不僅僅把目光投向歐洲。 也將公佈亞洲第二階段申請的預購情況，令人拭目以待。

關於 JPEX：

關於資金保護措施，JPEX 數字資產銀行持有加拿大MSB Fintrac 牌照、美國FinCEN頒發的MSB金融許可證、澳洲ASIC頒發營運執照、立陶宛加密貨幣交易所與錢包營運商註冊許可。同時JPEX用戶的加密資產都將被 100% 存放在離線冷錢包。JPEX亦為每位用戶提供了理財保險賠付計劃，保障上限金限為75000 USDT，90%理賠保障符合國際金融規範要求，為每一位實名認証的平台用戶保駕護航。

Yami Planet 的第一批NFT 即將面世，敬請玩家把握

日期：17/2/2022 19:00 截止申購

價格：10 ETH / 1,600,000JPC

網址 : www.jp-ex.io/en/JPP-NFT-mystery-box