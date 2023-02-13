持有YAMI NFT玩家　將隨機附贈4種特殊土地

持有元宇宙遊戲YAMI NFT 的玩家，將會隨機附贈4種特殊土地，像是有賽博龐克、夢境之森、數據空間、星界門戶，這些領地將無法從正常途徑中獲得並會有特殊的加成，加速土地建設速度或減少資源消耗等屬性，持有NFT 的玩家可說是搶佔先機。而在遊戲中，玩家除了要建設和保護各自的領地外，更可以在指定的時間和地點去挑戰世界級Boss，這些Boss 將會為挑戰成功的領地提供大量特殊資源，讓領地更進一步壯大。

玩家除了以探索外界的手段獲取資源外，更可於每日參與趣味小遊戲，獲取額外資源獎賞。玩家亦可使用市場交易來換取更多的物資，加快建設時間，以更高的效率適應星球上的環境，擊潰來襲的惡意侵略者，保衛家園。

除了Yami NFT 外，在遊戲中的一些特殊的道具，同樣有NFT 特性，這些NFT 所有權會落在玩家手上，因此可以在市場上自由進行拍賣。業者JPEX日前在官網公告指出， JPEX 成立以來，一直在超越中心化交易所的限制，並致力於持續提供創新產品，為我們的用戶帶來穩定的被動收入和福利。

Yami NFT模組展示圖二。 JPEX/提供

JPEX的Marketing Manager Justin Kwok表示，我們團隊將打造Web3.0的全新布局，除了智能合約，交易平台將推動更多與區塊鏈的結合，帶領我們的用戶進入Web3新紀元。據預測，Web3 區塊鏈技術領域的價值將超過 6 萬億美元，JPEX 希望成為幫助該行業達到這一里程碑的一份子。

建基於區塊鏈的遊戲仍處於開發階段。目前開發團隊來自越南、菲律賓和澳大利亞 Metaverse Lab 等三十 (30) 多位不同領域的專業人才組成的團隊監督。這些專業人士精通區塊鏈、遊戲金融（GameFi）和傳統遊戲領域，勢必打造去中心化並擁有高度自由度的大型開放式元宇宙遊戲。

關於 JPEX：

關於資金保護措施，JPEX 數字資產銀行持有加拿大MSB Fintrac 牌照、美國FinCEN頒發的MSB金融許可證、澳洲ASIC頒發營運執照、立陶宛加密貨幣交易所與錢包營運商註冊許可。同時JPEX用戶的加密資產都將被 100% 存放在離線冷錢包。JPEX亦為每位用戶提供了理財保險賠付計劃，保障上限金限為75000 USDT，90%理賠保障符合國際金融規範要求，為每一位實名認証的平台用戶保駕護航。

Yami Planet 的第一批NFT 即將面世，敬請玩家把握

日期：17/2/2022 19:00 截止申購

價格：10 ETH / 1,600,000JPC

網址 : www.jp-ex.io/en/JPP-NFT-mystery-box