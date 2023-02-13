JPEX 與鍾培生旗下電競聯盟 HKA 達成商業合作

去年 11 月 25 日 JPEX 與百億富三代鍾培生旗下的電競聯盟 HKA 達成商業合作，成為HKA 2023年度的合作夥伴。該合作可看作是 JPEX 擺脫中心化交易所框架的第一步，後來更宣佈啟動的元宇宙遊戲Yami Planet，將會把區塊鏈技術與遊戲結合，成為 JPEX 的首個 GameFI 遊戲，可見其創新的決心。

知名區塊鏈媒體動區指出 JPC 突破 0.01 美元創歷史新高

日前知名區塊鏈媒體動區指出，1 月 29 日JPEX 宣佈元宇宙遊戲 Yami Planet 第一階段即將啟動，平台幣 JPC 立即應聲暴漲，當日直衝 0.0097 美元！受各種利好因素持續帶領下，歷史新高突破 0.01 美元，截至截稿前幣價稍微回落至 0.0101 美元，這也讓許多玩家迫不及待進行申購。

Yami NFT正式開放預購。JPEX/提供

Yami Planet遊戲的亮點，擁有Yami NFT 的玩家，會有特殊的加成，Yami Planet 元宇宙遊戲首階段所推出的 NFT 系列 – YAMI 現已開放申購，總申購名額共500名，成功獲得購買資格的用戶，將以空投的形式隨機獲得 YAMI NFT 四個等級盲盒中的任意一款，用戶可解鎖 YAMI NFT 盲盒的不同屬性角色及稀有度，由於數量有限，許多玩家已迫不及待進行申購。

關於 JPEX：

關於資金保護措施，JPEX 數字資產銀行持有加拿大MSB Fintrac 牌照、美國FinCEN頒發的MSB金融許可證、澳洲ASIC頒發營運執照、立陶宛加密貨幣交易所與錢包營運商註冊許可。同時JPEX用戶的加密資產都將被 100% 存放在離線冷錢包。JPEX亦為每位用戶提供了理財保險賠付計劃，保障上限金限為75000 USDT，90%理賠保障符合國際金融規範要求，為每一位實名認証的平台用戶保駕護航。

Yami Planet 的第一批NFT 即將面世，敬請玩家把握

日期：17/2/2022 19:00 截止申購

價格：10 ETH / 1,600,000JPC

網址 : www.jp-ex.io/en/JPP-NFT-mystery-box