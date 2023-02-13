陳零九代言2023最火熱遊戲 Game Fi – Yami Planet 將上市

Yami 帶你遊歷元宇宙 17號前玩家可先申購NFT角色

2023 年最火熱的Yami Planet 即將全面啟動，Yami Planet是一個去中心化並擁有高度自由的大型開放式世界遊戲，玩家在遊戲中將會被分派在不同的地區和陣營，不僅可以去開採土地資源，並建設領地，期間更會參於陣營對壘，勝出者將獲取豐厚報酬，在殘酷的生存爭鬥裡佔據先機。遊戲團隊由知名加密貨幣交易所JPEX全力開發，目前17號前可預先申購遊戲中的NFT角色。近期JPEX在台灣引起不少話題，去年八月更公佈台灣知名藝人陳零九成為JPEX的代言人，看來JPEX已經準備好全力打進台灣市場。

JPEX陳零九新春活動。JPEX/提供

JPEX代言人陳零九 2 月 1 日也在JPEX官網上推出活動，新春佳節「兔」步青雲，JPEX陳零九紅包大派送，瓜分價值三百萬JPC，通過邀請碼「ninechen09」註冊JPEX帳號並完成KYC，首1000名新用戶即可獲得3000顆JPC空投。活動時間為即日起至2月15日00:00(GMT+8)活動福利:3000JPC（約新台幣760元）空投名額：首1000名新開戶，以上活動僅限台灣用戶。

關於 JPEX：

關於資金保護措施，JPEX 數字資產銀行持有加拿大MSB Fintrac 牌照、美國FinCEN頒發的MSB金融許可證、澳洲ASIC頒發營運執照、立陶宛加密貨幣交易所與錢包營運商註冊許可。同時JPEX用戶的加密資產都將被 100% 存放在離線冷錢包。JPEX亦為每位用戶提供了理財保險賠付計劃，保障上限金限為75000 USDT，90%理賠保障符合國際金融規範要求，為每一位實名認証的平台用戶保駕護航。

Yami Planet 的第一批NFT 即將面世，敬請玩家把握

日期：17/2/2022 19:00 截止申購

價格：10 ETH / 1,600,000JPC

網址 : www.jp-ex.io/en/JPP-NFT-mystery-box