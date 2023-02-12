中壽推動金融友善 守護銀髮弱勢財務安全

高齡權益保護為先！攜手警政單位、民間機構與弱勢團體推動樂齡防詐。

國內詐騙案件層出不窮，警政署統計數據顯示，2022年的詐欺案創下10年來新高紀錄，而其中60歲以上被詐騙人數5年來成長35%，70歲以上更是成長128%註。隨著台灣即將邁入超高齡社會，高齡及弱勢族群防詐已是中國人壽在推動公平待客及高齡金融友善的重要一環，有鑒於這些被詐騙的高危族群，可能因地處偏遠、自身行動不便、資訊落差等因素，而在不知不覺中落入詐騙陷阱，中壽舉辦「樂齡金融防詐」宣導活動，結合志工同仁，攜手警政單位、民間機構與弱勢團體，舉辦一系列保險金融知識教育講座，足跡遍及都會及偏鄉，盼弭平偏鄉金融知識落差，也為金融知識普及目標和守護民眾財務安全盡一份心力。

透過金融教育，提升高齡者金融認知，是防範金融詐騙的第一道防線，為守護長輩及弱勢族群的財務安全，中壽在農曆年前與新北市警察局犯罪預防科、新北市新店分局、原住民關懷委員會及那魯灣獅子會，共赴新北市烏來區舉辦宣導活動，透過有趣易懂的課程和互動內容，助偏鄉、部落住民及金融知識弱勢長者，提高保險金融知識，並發放防詐宣導小冊子幫助長輩記憶。長者分享對活動印象最深刻的，就是智齡小學堂圖文範例，「防詐騙的資訊很有用，原來以前接到裝熟電話都可能是要來騙我錢的，以後會小心，也希望中壽能常來我們社區辦活動。」

統計資料同時也顯示註，高齡詐騙案件也有許多是發生在都會區，中壽攜手政慧基金會，針對雙北地區的長者們，辦理「金融防詐暨保險知識養成」講座，講師除了分享保險知識內容，加深長者們對保險的認識與建立人生風險管理的觀念，並透過淺顯易懂方式說明詐騙案例和防詐注意要點，讓長者能在生活中具備防範之心，避免財務風險增加，現場與會的高齡長者表示，「以前沒人會跟我們說這些保險和防詐騙相關知識和觀念，透過中壽這次的講座，學到很多保險保障意識，會更有警覺性保護自己攢下的老本不被詐騙。」

保險商品相對複雜，聽障族群在進行保單變更或服務諮詢時，若無適當的溝通管道、輔具，就容易產生誤解，在一線工作人員實務工作及志工服務過程中，中壽也得到來自聽障族群的回饋，了解到他們因溝通障礙和無合適的諮詢管道等問題，導致獲取保險規劃相關資訊的機會相對較少。有鑒於此，中壽也進一步與聽障人協會合作，舉辦「保險知識養成」講座，透過人生收支曲線的概念，說明不同人生階段需要做哪些準備以強化自身和家庭的保障，並搭配現場手語老師輔助翻譯及聽打員即時協助，讓現場與會者獲取資訊零障礙。現場聽障朋友在講師分享和會後問答過程中反應十分熱烈，且紛紛表示透過講師專業的解說，有助於增進自己對保險的基本認識及分散風險觀念。

中壽善盡保險業社會責任，積極實現金融知識普及目標外，更將關懷的觸角延伸至生活層面，考量高齡長者和身心障礙者們會面臨較多生活和行動不便之處，因此向公益團體研議並掌握其需求，製作4項生活輔助用品，包括拐杖雨傘、安全哨子、金屬掛包勾、反光安全吊飾，捐贈予長期關注高齡和身心障礙者權益之公益團體，包括：中華民國老人福利推動聯盟、伊甸社會福利基金會、弘道老人福利基金會、政慧慈善基金會、中華民國聽障人協會、台北市視障者家長協會，以期能為他們生活帶來更多安全與便利。