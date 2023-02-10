在台德商對2022年業績滿意度創新高

2022年台德商業關係再創新高紀錄！雙邊貿易額超過230億美元，比2021年增加23億美元，主要受益於機械、電子、化工和汽車產業。此一積極發展也反映在德國經濟辦事處（GTO）於2022年12月9日至2023年1月10日所進行的2022/2023年「德商在台企業商業信心指數調查」結果中，73.3%的在台德商對2022年的業務表現感到滿意，創下歷史新高紀錄。超過81%的受訪者表示，已經達到或超越他們預期的業務目標。

「絕大多數在台德商都是穩健獲利，2022年可視為又一個成功業務年度。回顧過去三年在疫情流行下，我們看到德國公司相對未受影響。儘管53.4%的公司在疫情期間受到波及，但只有5.6%的公司持續受損。」德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科在發佈調查結果時表示：「20.0%的受訪者甚至認為，他們的業務受益於台灣特別的經濟條件。然而，調查結果也顯示，大環境的挑戰，如供應鏈中斷，不僅導致收益略降，也影響經商氣氛」。

與前兩年相比，2022年收入處於金字塔頂端的企業收量略有下滑。此外，超過三分之二（66.7%）的企業表示，他們在台灣本地的業務運營，在進口方面有61.7%受到全球供應鏈中斷的負面影響。

44.4%的受訪者表示，將在未來兩年內投資台灣，這與過去5年的信心水準相當。員工及市場發展仍被視為德商投資重中之重。然而，與過去幾年相較，受訪者也更不願意進行計劃之外的投資。受訪者認為，此一決策的主因是市場預期低（43.5%）和兩岸關係進一步發展的不確定性（32.6%）。尤其是後者，從2020年到2022年，關注比例增加17.8個百分點。

針對2022年兩岸關係緊張帶來的影響，四分之一（24.5%）的企業表示，他們的供應鏈明顯受到牽連。從2021年的44.7%，2022年有54.4%的在台德商，逐步將兩岸關係視為未來潛在的商業挑戰。然而，在台德商目前企業經營的主要潛在挑戰，仍是全球經濟增長（62.2%），及台灣本地經濟成長（61.1%）。

與去年相較，雖然德國企業對未來幾年台灣經濟發展的預測趨於保守。然而由於近年台灣生產總值（GDP）自2.4%高速增長至6.6%，因此52.2%的受訪者認為，2023年經濟將保持不變，23.4%認為經濟將有所改善。

德商對台灣商業發展的市場期待也有所下降，39.3%受訪者預測營業額將減少，與去年（64.9%）相比大幅下降。29.5%的受訪者認為，企業的獲利能力將會下降。實現未來業務目標的前景看好度跌至三年低點。雖然2021年，93.4%的受訪者樂觀地認為在2022年至少能實現大部分業務目標，但本次受訪者對於2023年的期待，比例降至74.5%。

儘管未來的商業發展前景略為不明朗，但台灣市場對德國企業來說仍然相當有吸引力。調查顯示，96.7%德商將續留台灣，不會將投資轉移到其他市場。93.3%受訪者表示，如果他們必須再次選擇跨國事業據點，他們願意重啟在台灣的業務。

2022/2023年度德商在台企業商業信心指數調查的其他重要數據包括，56.6%的企業表示其息稅前利潤率（EBIT）有所增長，與2021年的水準相似。63.3%的受訪者認為在台經商最有價值的面向是商務關係的可靠性。逾三分之一（36.4%）的受訪者認為台灣對於開拓第三地新市場至關緊要。除了缺乏與歐盟的自由貿易和投資保護協議（23.3%）外，在台經商最大挑戰是難以吸引和留住專門人才（21.1%）以及人力短缺（17.8%）。能源轉型（33.3%）和數位化（27.8%）被視為可能對業務運營產生重大影響的關鍵因素。

在2月9日的GTO 2023年經濟展望會議上，《2022/2023年商業信心調查報告》正式遞交給台灣經濟部部長王美花，王部長也與德國在台協會處長許佑格博士分別擔任致詞嘉賓。德國外貿與投資處台灣及菲律賓處長賀軒先生則簡報台灣經濟面臨的挑戰以及對於2023年前景觀察。此外，來自德國知名企業多位代表，包括台灣福斯集團董事長安薩瑞、台灣西門子數位工業總經理駱奎旭、台灣西門子智慧基礎建設能源管理總監柏俊安、台灣默克集團董事長李俊隆博士、萊茵再生能源總經理Monica Liu及 博世集團執行董事石安德等擔任講者，針對對其商業領域的現狀及願景，進行了深入探討。

閱讀《2022/2023年商業信心調查報告》全文，可點選德國經濟辦事處官方網站：https://bit.ly/3RFmFBf